После почти месячного перерыва, связанного с участием национальной сборной Казахстана в завершающих матчах квалификационного турнира Кубка Азии 2025 года, возобновился ХХХIII чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Национальная федерация баскетбола Казахстана включила в состав сборной для подготовки к квалификации Кубка Азии двух игроков БК «Тобол»: Шаима Куанов и Антона Быкова. А в тренерский штаб национальной команды в качестве помощника главного тренера сборной вошел главный тренер «Тобола» Тимур Султанов. К сожалению, сборная Казахстана завершила квалификацию двумя домашними поражениями от команд Катара (71:92) и Ирана (45:88) и не пробилась на Кубок Азии.

В первые дни весны костанайский «Тобол» провел двухматчевую серию с «Алматинским Легионом», игры которой прошли на паркете спортивного комплекса «Champ1on». Перед этими матчами состав костанайского клуба покинул Марат Адильхан.

В стартовой пятерке «Тобола» на площадку вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Антон Быков и Борис Назмутдинов. Баскетболисты алматинского клуба очень хорошо начали первую встречу, к середине первой четверти ведя в счете с разницей в 13 очков - 19:6. Однако гостям удалось переломить ход поединка и свести преимущество хозяев к окончанию игрового отрезка до минимума - 24:23.

Набравших ход костанайцев уже сложно было остановить во второй четверти, и если к середине десятиминутки счет еще был равным - 34:34, то до перерыва «Тобол» совершил резкий рывок, и «Алматинский Легион» ушел на большой перерыв, уступая 13 очков - 45:58.

Отдых больше пошел на пользу хозяевам, которые в третьей четверти стали методично догонять соперника и в конце концов сделали это за полторы минуты до окончания игрового отрезка - 74:74. К этому результату команды добавили еще по два очка - хозяева с игры, а гости после реализации штрафных бросков. И за 20 секунд до окончания четверти «Тобол» заработал фол при дальнем броске, и эти три штрафных броска четко реализовал Адильбек Битенов, вновь переведя алматинцев в роль догоняющих перед заключительной десятиминуткой - 76:79.





Атакует «Тобол» / Фото nbf.kz

Заключительный игровой отрезок прошел в упорной борьбе, в которой хозяева на попытки гостей укрепить свое небольшое преимущество также отвечали точными бросками. Но в итоге «Алматинский Легион», лишь единожды за четверть сумев приблизиться к «Тоболу» на расстояние одного очка, уступил в матче те же три очка - 98:101 (24:23, 21:35, 31:21, 22:22).

Почти треть очков «Тобола» в этом поединке на счету Антона Быкова, который, набрав 29 очков и совершив еще и 11 подборов, стал автором своего очередного дабл-дабла. Василий Петришинец принес в командную копилку 16 очков, Константин Двирный - 15, Адильбек Битенов - 13, Павел Ильин - 9, Шаим Куанов и Демонте Флэнниган - по 7 и Борис Назмутдинов - 5.

Первая четверть второго матча, в котором в стартовой пятерке «Тобола» Валиев заменил Назмутдинова, прошла по сценарию первого поединка. Алматинцы уверенно начали встречу, ведя в счете к седьмой минуте с той же разницей в 13 очков - 22:9. И вновь гостям удалось переломить ход поединка и уменьшить преимущество хозяев к окончанию четверти, но на этот раз до двух очков - 24:22.

В начале второй четверти костанайцы сравняли счет, а вот из своих следующих 19 бросков смогли реализовать лишь три, чего не скажешь о хозяевах, набравших еще 28 очков до перерыва и уверенно выигравших первую половину встречи - 52:30.

За третий игровой отрезок «Тобол» отстал еще на два очка - 74:50, и даже победа в заключительной четверти не позволила ему помешать «Алматинскому Легиону» взять реванш - 88:72 (24:22, 28:8, 22:20, 14:22).

Вновь самым результативным в «Тоболе» стал Антон Быков, набравший 17 очков. Василий Петришинец набрал 11 очков, Шаим Куанов - 10, Константин Двирный - 8, Борис Назмутдинов, Павел Ильин и Рустам Валиев - по 6, Демонте Флэнниган - 4, Адильбек Битенов - 3 и Рамиль Уразбаев - 1.

Костанайский клуб после 22 проведенных игр набрал 37 очков, что является четвертым показателем. Больше набрали «Ирбис-Алатау» - 40 очков (22 игры), «Алматинский Легион» - 40 (23) и «Барсы Атырау» - 39 (24). При этом «Тобол» занимает второе место по проценту набранных очков - 77,27%, больше только у «Ирбиса-Алатау» - 81,82%.

Следующие поединки «Тобол» проведет 8 и 9 марта в гостях против «Барсов Атырау».