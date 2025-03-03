В Астане прошёл кубок Евразии по джиу-джитсу, масштабное событие в мире спорта. Болевые, броски, удушающие приёмы и динамичная борьба были обеспечены зрителям. Соревновались 2 230 спортсменов, в том числе и зарубежные - из Бразилии, России и других стран. Из-за большого количества участников поединки проходили с утра до поздней ночи.

От Костанайской области выступили спортсмены академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Qostanai.

Самрат Кенесарин и Хан Кожахмет - воспитанники Qazaq Batyry Tobyl

Хан Кожахмет среди белых поясов получил серебро в ги (борьба в кимоно) в весе до 22 кг и второе место в но ги (борьба в шортах и рашгарде).

Сержио Де Соуза и Мансур Бекболатулы

Мансур Бекболатулы среди серых поясов в весе до 36 кг также взял два серебра в обоих разделах.

Ельнур Шафмаран среди белых поясов в весе до 22 кг в ги взял бронзу, а в но ги забрал уже золото.

Чемпионом среди белых поясов в категории но ги стала Аяулым Жусупова в весовой категории до 32 кг. А Самрат Кенесарин в категории до 22 кг среди серых поясов принёс команде два золота.

Азымбек Жайсенбаев и Алишер Ильясов

Алишер Ильясов (белые пояса) в весе до 22 кг взял два серебра. Муратбек Кайрекен среди серых поясов в но ги занял 3-е место в весе до 25 кг.

У юного Ратмира Нагова два первых местах в категории серых поясов в весе до 18 кг.

Тамерлан Туткушев и Хамза Сактангулов

Среди белых поясов чемпионом в разделе но ги стал Ерали Алмасов в весе до 69 кг. В весе до 56 кг (серые пояса) выступил Тамерлан Туткушев, занявший первое место в ги, а в но ги удостоился 3-го места. Хамза Сактангулов (СК "Жауынгер", Рудный) разделил пьедестал с Туткушевым и занял третье место в ги.

Салтанат Ахметова (жёлтый пояс) в весовой категории до 44 кг заняла 2-е место в ги. Дархан Еркасым (оранжевый пояс) в категории до 85 кг в кимоно тоже встал на вторую ступень пьедестала.

Фархат Саттаров (слева) занял 2-е место среди синих поясов в весе до 85 кг

Фархат Саттаров занял второе место в весе до 85 кг среди мастеров (синие пояса) в категории ги. А среди белых поясов Шакир Уркербаев дважды занял третье место в весе до 56 кг: в ги и но ги.

Среди мужчин в категории мастеров пурпурных поясов бронзовым призёром Кубка Евразии в весе до 85 кг стал спортсмен академии Qazaq Batyry Qostanai Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Дмитрий Петренко (справа) - бронзовый призёр Кубка Евразии по джиу-джитсу среди пурпурных поясов в весе до 85 кг



Боролся Дмитрий с победителем и призёром чемпионатов мира по джиу-джитсу среди синих и пурпурных поясов (ОАЭ, Абу-Даби) Аманбаем Ибадуллой. Ибадулла позже прошёл в финал и стал чемпионом турнира, а Петренко сразился за бронзу с астанинцем Дюсебеком Касеновым. К слову, Касенов на недавнем республиканском турнире в Караганде занял первое место и разделил пьедестал с Дмитрием, где Петренко завоевал бронзу, но тогда они не пересеклись на татами. Здесь же, согласно официальному времени поединка, Петренко удосрочил Касенова за 46 секунд удушающим приёмом.

- Дюсебек - очень крепкий соперник, моё уважение ему. Я проводил бросок, но не докрутил немного, он успел среагировать. Поэтому я не остановился и закрыл "треугольник" (удушающий приём), - подытожил Дмитрий Петренко. - Благодарю своих тренеров, команду, близких, а также Даулета Дулатовича Ибраимова и Данилу Олеговича Иванченко за поддержку!

Отметим, что Касенов стал бронзовым призёром в этом же весе в разделе но ги.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области