В Ташкенте прошел пятый матч четвертьфинальной серии второго этапа Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 между узбекистанским клубом «Хумо» и рудненским «Горняком».

Борьбу за шайбу ведут Руслан Утебаев («Горняк») и Радель Фазлеев («Хумо») / Фото pro.ligasy.kz

Клуб из Узбекистана вел в этой серии со счетом 3:1, а на счету рудничан была единственная победа на своем льду - 2:1, что позволило им продолжить борьбу за путевку в полуфинал чемпионата, которую получает команда, одержавшая четыре победы.

Пятый поединок этого противостояния очень хорошо начал «Горняк», которому необходимо было отыгрываться. Рудничане наносили броски с разных дистанций, но с ними справлялся вратарь хозяев Глеб Моисеев. А в середине периода случился неожиданный гол в ворота гостей. За своими воротами в борьбе с игроком «Хумо» Егором Буяльским упал владевший шайбой нападающий «Горняка» Валерий Гурин. Шайба отлетела к воротам, где ее подхватил находившийся в одиночестве нападающий хозяев Александр Шевченко и уверенно распорядился таким «подарком», переиграв вратаря рудничан Владислава Нурека. Поведя в счете, хоккеисты узбекистанского клуба завладели инициативой и еще не раз угрожали воротам соперника, но счет до перерыва не изменился.

В начале третьей минуты второго периода «Горняк» сравнял счет. Шайбу забросил Руслан Утебаев с передачи Дмитрия Васильева. Но ташкентцы довольно быстро ответили на эту пропущенную шайбу. Через полторы минуты нападающий хозяев Андрей Павленко перехватил шайбу у правого борта в зоне защиты рудничан, выбежал один на один с вратарем и вновь вывел «Хумо» вперед - 2:1.

Накалившиеся страсти вылились в середине периода в потасовку, приведшую к обоюдным удалениям. В составе рудничан были наказаны двухминутными штрафами авторы гола в ворота хозяев Васильев и Утебаев.

А за шесть секунд до окончания второго игрового отрезка защитник «Хумо» Дмитрий Саврицкий после сольного прохода забросил и третью шайбу в ворота «Горняка».

В игре вратарь «Горняка» Владислав Нурек / Фото pro.ligasy.kz

Рудненский клуб не прекратил сопротивление в третьем периоде, но на 55-й минуте Павленко оформил дубль, и стало ясно, что спасти матч рудничанам не удастся. Через минуту случилась очередная потасовка в матче, вновь обоюдное удаление, и вновь у рудничан был удален Васильев, который на этот раз, кроме удаления на пять минут, получил еще и дисциплинарное удаление до конца матча. А «Хумо» на 58-й минуте реализовал большинство усилиями своего форварда Василия Жилова, поставившего точку в матче - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Таким образом, «Хумо», одержав победу в серии со счетом 4:1 (5:3 и 4:3 ОТ в Ташкенте, 3:1 и 1:2 в Рудном, 5:1 в Ташкенте), стал полуфиналистом Открытого чемпионата Казахстана.

Соперником ташкентцев на следующей стадии плей-офф станет «Торпедо», переигравшее также в пяти матчах «Актобе» - 4:1 (2:1 ОТ и 3:2 ОТ в Усть-Каменогорске, 3:6 и 5:3 в Актобе, 5:4 в Усть-Каменогрске).

А вышедший ранее в полуфинал «Арлан» после победы в серии над «Номадом» - 4:0 (3:1 и 2:0 в Кокшетау, 3:2 и 5:0 в Астане) ждет в соперники победителя четвертьфинального противостояния «Сарыарка» - «Алматы», в котором карагандинцы уступают со счетом 2:3 (2:4 и 3:4 ОТ2 в Караганде, 4:3 ОТ и 1:0 ОТ в Алматы, 2:5 в Караганде).