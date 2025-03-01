Со счетом 2:0 завершился матч "Тобола" с новичком КПЛ
1 марта 2025, 20:16 | Спорт
Костанайский "Тобол" с победы стартовал в КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©instagram.com/fc_ulytau/
Команда из нашего региона в первом туре стартовавшего чемпионата Казахстана принимали новичка КПЛ жезказганский "Улытау".
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу костанайцев.
Таким образом, "Тобол" стал промежуточным лидером КПЛ-2025.
Напомним, сегодня, 1 марта "Атырау" обыграл на своем поле "Елимай" (2:1), а "Ордабасы" и "Актобе" сыграли вничью (0:0).
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