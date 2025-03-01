Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев, предлагает ужесточить меры в отношении водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Вы поддерживаете инициативу Кожаева? Поддерживаю. Высокие штрафы - эффективный способ борьбы с рецидивистами.

Скорее поддерживаю. Но считаю, что увеличение штрафов не даст большого результата.

Скорее не поддерживаю. У нас и так строгое наказание и высокие штрафы.

Не поддерживаю. Это лишь даст повод чаще решать проблемы с помощью взятки.

