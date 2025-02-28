По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 марта, ожидается переменная облачность без осадков, на западе и востоке области будет туман. В воскресенье и понедельник, 2-3 марта, на западе, севере и юге прогнозируется снег с низовой метелью, на западе и востоке - туман.





В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков.

- В ночь на субботу по области будет 14-19, градусов мороза, на западе 22 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидаем 5-10 градусов мороза. В воскресенье ночью термометры покажут -15...-20°С, на юге -10°С, днём -5...-10°С. В понедельник ночью будет -13...-18°С, на юге -10°С. Днём мороз будет слабым -2...-7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -17...-19°С, днём -5...-7°С. В воскресенье: ночью -18...-20°С, днём -6...-8°С. В понедельник: ночью -16...-18°С, днём -5...-7°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



