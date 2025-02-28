Сборная Казахстана 50+ стала бронзовым призёром командного чемпионата мира среди ветеранов. Первую медаль 2025 года завоевали гроссмейстеры Муртас Кажгалеев, Павел Коцур и Серикбай Темирбаев, международные мастера Ерлан Тикжанов и Валерий Мин, капитан команды – костанайский гроссмейстер Пётр Костенко.

Фото предоставлено Петром КОСТЕНКО

Формату мирового чемпионата среди сеньоров 20 лет, но в прошлые годы ветераны из Казахстана в командных чемпионатах мира не участвовали. В нынешней встрече (FIDE World Senior Team Chess Championship 2025), которая прошла с 17 по 26 февраля 2025 года в столице Чехии, Казахстан был представлен сразу тремя сборными.

По турнирным правилам ФИДЕ женские чемпионаты проводятся отдельно лишь когда в них участвуют не менее десяти команд минимум с двух континентов. Так что в Праге женские команды (Women) играли в открытом первенстве (Open).

К слову об уровне команд: в составах 108 команд соперников из 28 стран участвовало 49 гроссмейстеров (GM), 57 международных мастеров (IM), 8 гроссмейстеров среди женщин (WGM) и 5 международных мастеров среди женщин (WIM).

По информации Казахстанской федерации шахмат, Малой золотой медали за лучший результат (перформанс 2587) на 2-й доске был удостоен Павел Коцур. Следует также отметить 3-й результат Муртаса Кажгалеева (2570) на 1-й доске и 2-й результат (2446) Серикбая Темирбаева на 3-й доске.

- Первая знаковая победа казахстанских сеньоров, - считает исполнительный директор Федерации шахмат Костанайской области Павел РУСАНОВ, - говорит о комплексном подходе к шахматному движению в нашей республике. С приходом в Федерацию шахмат нового президента Тимура Турлова начались не только финансовые вливания, но и укрепление национальной команды, менеджерского и тренерского её состава. Это новое стратегическое видение развития шахмат в нашей стране, которые становятся знаковым видом спорта во всех слоях общества, в том числе и в школах. Сеньоры, достойно показавшие себя, сами являются наставниками молодых шахматистов, тренерами. А участие в выездных соревнованиях – это всегда обогащение опыта.

Напомним, 4 мая в столице Казахстана пройдёт республиканский Кубок сената, отборочным этапом для которого в нашем регионе стал шахматный Кубок ветеранов. Для участия в Кубке сената от области отобрались 20 лучших шахматных сеньоров и сеньорит.