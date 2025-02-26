По прогнозам синоптиков в четверг, 27 февраля, на западе и севере области ожидаются снег, низовая метель, на юге и востоке - туман. В пятницу и субботу, 28 февраля - 1 марта, на западе и юге области прогнозируются снег, низовая метель, гололёд, а на юге и востоке вновь туман.

В Костанае в четверг пройдёт небольшой снег, будет низовая метель. В пятницу и субботу в областном центре переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью по области будет от 12-17, на западе 22 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 8-13, на юге 5 градусов ниже нуля. В пятницу и субботу температура будет одинаковой: по ночам -15...-20°С, на юге -12°С. В дневное время термометры покажут -5...-10°С, на юге -2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -14...-16°С, днём -8...-10°С. В пятницу и субботу: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области. В пятницу и субботу ветер прогнозируется юго-восточный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на севере, западе и юге до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



