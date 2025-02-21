Осадки от небольших до сильных и метели, в том числе низовые, пообещали синоптики с 22 по 24 февраля в регионе.

В субботу, 22 февраля, снег пройдет на западе и востоке, на севере региона он будет небольшим, но к нему присоединится низовая метель. В воскресенье и понедельник осадки ожидаются по всему региону, но 24 февраля днем на западе и севере снег будет сильнее. 23 февраля на севере, юге и востоке прогнозируют низовую метель, 24 февраля мести будет уже по всей области.

В Костанае все три дня облачно, в субботу утром и днем ожидается небольшой снег, в следующие два дня осадки несколько усилятся, 24 февраля будет метель.

- Ночью 22 февраля температура воздуха по области составит -13..-18, на севере -21, на юге -10 градусов, днем -5..-10, на юге -2 градуса, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В воскресенье ночью -10..-15, на севере -20, на юге -5 градусов, днем температура будет такой же, как в субботу. В понедельник, 24 февраля, ночью -13..-15, на юге -5, днем -3..-8, на юге 0 градусов.

В Костанае в ближайшие дни температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -15..-17, днем -8..-10 градусов. В воскресенье: ночью -13..-15, днем -8..-10 градусов. В понедельник: ночью -11..-13, днем -6..-8 градусов.

Ветер в субботу ожидается северо-восточного направления, в воскресенье сменится на юго-восточный. Скорость ветра все дни составит 9-14 м/с, с периодическими порывами до 15-20 м/с в Костанае в воскресенье, а также на западе, севере и востоке области 23 и 24 февраля.

Фото Андрея СКИБЫ