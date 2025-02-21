Минздрав РК предлагает внести поправки в свой приказ "Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов", передает inbusiness.kz.

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Документ опубликовали на сайте “Открытые НПА” и он доступен для обсуждения до 6 марта.

Проектом предусмотрена оптимизация работы врачей и медсестер поликлинического звена и рациональной нагрузки и повышение эффективности работы.

Также отмечается, что выпиской рецептов могут заниматься медсестры и фельдшеры при наличии записи врача о назначении курса амбулаторного лечения.

В документе говорится, что рецепты на получение лекарственных средств и медицинских изделий в электронном виде выписываются и подписываются ЭЦП врача и (или) специалиста сестринского дела. При отсутствии возможности выписывания рецепта в электронном формате оно осуществляется в бумажном виде за подписью врача и (или) медсестры.

Кроме того, предлагается увеличить срок хранения рецепта, которые сейчас составляет 30 дней.

"Срок хранения рецепта в бумажном виде на лекарственное средство составляет не менее шестидесяти календарных дней, за исключением рецепта на лекарственное средство, содержащее наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, который хранится один год, на лекарственное средство, отпускаемое в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) обязательного социального медицинского страхования, срок хранения которого составляет два года”, - отмечается в проекте документа.