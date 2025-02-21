Пожар произошел сегодня, 21 февраля, около 11.00, на рынке "Беркут". О происшествии в редакцию "НГ" сообщили читатели, отметив, что в это время в контейнере находились товары одного из предпринимателей.

В ДЧС Костанайской области подтвердили, что металлический контейнер использовался для торговли автозапчастями.

- Получив сообщение о пожаре, силы и средства МЧС оперативно выдвинулись на место происшествия. Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать на малой площади, предотвратив его распространение на соседние торговые точки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.