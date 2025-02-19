По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 февраля, на юго-западе, севере и востоке области ожидается снег, низовая метель, на севере и юге ночью и утром - туман. Снег и низовая метель прогнозируются на юге и востоке в пятницу и субботу, 21-22 февраля. Туманы в пятницу и субботу будут на западе и севере ночью и утром.

В Костанае в четверг ожидается снег, низовая метель. В пятницу и субботу переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области 15-20, на севере 20-25, на юге 9 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём 8-13, на юге 4 градуса ниже нуля. В пятницу ночью прогнозируем -12...-17°С, на севере и западе -20...-25°С, на юге -9°С. Днём ожидается умеренный мороз -7...-12°С. В ночь на субботу будет -10...-15°С, на севере и западе -20°С, на юге -5°С . Днём термометры покажут -5...-10°С, на юге -2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -20...-22°С, днём -9...-11°С. В пятницу: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С. В субботу: ночью -13...-15°С, днём -6...-8°С.

Ветер в четверг ожидается северо-восточный скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области.

Фото Ксении РЕБИК