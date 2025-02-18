Матчи 23-го и 24-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 «Аят» проводил в Рудном, где его соперником, как и в прошлых турах, стал МФК «Ордабасы».

В игре вратарь «Аята» и сборной Казахстана Рауан Сисенгалиев / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В матчах в Шымкенте между этими клубами, состоявшимися менее недели назад и завершавшими первый круг, команды поделили очки - хозяева паркета, уступив в первой встрече (1:5), сумели взять реванш во второй (5:2).

Завершив первый круг с 34 набранными очками на третьей строчке турнирной таблицы, «Аят» опережал идущего седьмым «Ордабасы» на восемь очков. Перед этими матчами рудненский клуб подписал 26-летнего российского универсала Андрея Графского, для которого этот переход в чемпионат Казахстана стал не первым. Ранее он выступал в составе «Кайрата», с которым становился чемпионом страны, и актауского «Каспия». Всего в чемпионате Казахстана Графский сыграл 45 матчей, в которых забил 18 голов, а последней его командой был российский «Факел-Ямал».

«Аят» считался фаворитом в домашних матчах с «Ордабасы», однако счет в первой встрече на «Аят Арене», как и в двух предыдущих поединках этого противостояния, открыли шымкентцы, в составе которых на 6-й минуте отличился Лукас Кокиньо. А в середине первого тайма в ворота «Аята» влетел и второй мяч после удара Нурхана Байзакова.

Однако после такого сложившегося не лучшим образом начала рудичане сумели собраться, и еще до перерыва провели в ворота шымкентцев четыре мяча. К 12-й минуте Жеже, реализовавший пенальти, и Леандерсон сравняли счет, на 14-й минуте Антон Рындин вывел хозяев вперед, а за минуту до перерыва Ерсултан Сагындыков закрепил преимущество «Аята» - 4:2.

На второй минуте второго тайма Байзаков вернул интригу матча, но еще до середины второго игрового отрезка Ахмед Борханов и капитан «Аята» Азат Валиуллин сделали счет разгромным - 6:3. А гол оформившего дубль на 32-й минуте Леандерсона, поразившего пустые ворота игравшего с пятью полевыми игроками «Ордабасы», не оставил от интриги и следа.

Однако шымкентцы все же избежали разгрома, дважды до конца матча поразив ворота рудничан и огорчив при этом обоих вратарей «Аята» Рауана Сисенгалиева и Дмитрия Бондарева - 7:5. А авторами голов стали Фалькао - на 36-й минуте и оформивший хет-трик на последней минуте матча Байзаков.

С мячом новичок «Аята» Андрей Графский / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Хозяева достаточно быстро повели в счете в повторном поединке, а открыл счет голам в этом матче Валиуллин, забивший на 4-й минуте. Но через три минуты Нурсултан Пиялы восстановил равновесие. В середине тайма Иван Марахов вновь вывел «Аят» вперед. Но за две минуты до перерыва Кокиньо во второй раз в матче сделал счет равным.

На 25-й минуте Кокиньо оформил дубль, выведя шымкентцев вперед. И до конца матча счет больше не изменился, а «Ордабасы» таким образом преподнес единственный в матчах этих двух туров сюрприз.

Второй раз подряд поделив очки с «Ордабасы», «Аят» опустился на пятую строчку в турнирной таблице. Его догнали по набранным очкам «Атырау» и «Актобе», одержавшие по две домашние победы соответственно над «Астаной» (5:1 и 8:2) и «Байтереком» (3:2 и 6:1). При этом западно-казахстанские клубы опередили рудичан по гораздо лучшей разнице забитых и пропущенных мячей - по +21, против +4 у «Аята». Также по две домашние победы предсказуемо одержали лидеры - «Кайрат», переигравший с одинаковым счетом (7:1) «Каспий», и «Семей», взявший верх с одинаковой разницей над «Тулпаром» (6:0 и 7:1).

Матчи 25-го и 26-го туров «Аят» проведет 23 и 24 февраля в столице республики против «Астаны». А до этого рудничане сыграют с «Каспием» четвертьфинальный матч Кубка Казахстана по футзалу, который пройдет 19 февраля в Актау.