По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 февраля, ночью на большей части территории, а днём на севере, востоке и юге области ожидаются снег, метель, гололёд. На западе прогнозируется туман. В среду, 19 февраля, юг и восток окажутся в зоне метели, на севере и востоке будет туман, гололёд помешает движению на юге.





В Костанае во вторник ожидаются снег, метель, в среду без осадков.

- В ночь на вторник термометры покажут 12-17, на севере 20, на юге 7 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем -7...-12°С, на юге -2°С. В среду ночью будет -15...-20°С, на севере -25°С, на юге -8°С. Днём прогнозируем умеренный мороз -10...-15°С, на юге -5°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -13...-15°С, днём -8...-10°С. В среду: ночью -23...-25°С, днём -13...-15°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается северо-западный, с усилениями скорости до 15-20 м/с на севере, востоке и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ