В Китае завершились IX зимние Азиатские игры, в которых 1275 спортсменов из 34 стран разыграли 64 комплекта медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, ски-альпинизме, фигурном катании, фристайл-акробатике, хоккее с шайбой и шорт-треке. Казахстан на зимней Азиаде был представлен 137 спортсменами, которые выступили в десяти дисциплинах (кроме сноуборда).

Флаг Казахстана на закрытии зимней Азиады / Фото gov.kz

В последние два медальных дня после двух медалей в лыжных эстафетах казахстанские спортсмены завоевали две награды и в эстафетах в биатлоне. В женской эстафете 4х6 км Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова и Елизавета Белецкая стали обладателями бронзовых медалей, пропустив вперед команды Китая и Южной Кореи. А в мужской эстафете 4x7,5 км казахстанский квартет биатлонистов в составе Александр Мухина, Асета Дюсенова, Кирилла Бауэра и Владислава Киреева уступил только сборной Японии и завоевал серебряные медали. Третьей финишировала команда Китая.

В фигурном катании лидер мужской команды Казахстана Михаил Шайдоров занял третье место на Азиатских играх-2025, получив в произвольной программе за свой прокат 169,26 балла и набрав в сумме 246,01. Победу одержал Ча Джун Хван (Южная Корея) - 281,69, а вторым стал Юма Кагияма (Япония) - 272,76.

Женская сборная Казахстана по хоккею завершила Азиатские игры на втором месте в финальной группе. В решающем матче казахстанки обыграли сборную Южной Кореи со счетом 3:0 и обошли сборные Китая и Кореи, уступив лишь японским хоккеисткам.

А мужская сборная Казахстана по хоккею подтвердила статус сильнейшей команды на континенте, одержав в финале крупную победу над командой Японии - 5:0. Обладателями «бронзы» стали хоккеисты Южной Кореи.

Таким образом Казахстан завершил IX зимние Азиатские игры на четвертом месте в медальном зачете, завоевав 20 медалей, из которых четыре золотые, девять серебряные и семь бронзовые.

Лучшим результатом Казахстана на Азиатских играх были 32 золотые медали на домашней Азиаде в 2011 году. А худшей до этого Азиадой для Казахстана были прошлые игры в Китае - в 2007 году в Чанчуне, где были завоеваны шесть золотых наград.

Золотые медали для Казахстана завоевали мужская команда по шорт-треку, за которую выступал и представитель Костанайской области Глеб Ивченко из Рудного, фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев в синхронных прыжках, биатлонист Владислав Киреев и мужская сборная по хоккею.

Серебряные награды принесли конькобежец Евгений Кошкин, лыжник Константин Борцов, женская эстафетная команда по лыжным гонкам, смешанная команда по фристайл-акробатике, женская и смешанная сборные по шорт-треку, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и женская сборная по хоккею.

Бронзовые медали были завоеваны женской командой по конькобежному спорту, фигуристом Михаилом Шайдоровым, лыжником Олжасом Климином, мужской эстафетной командой по лыжным гонкам, в составе которой выступали костанайские лыжники Наиль Башмаков и Владислав Ковалев, фристайлисткой Аяной Жолдас, женской командой по фристайл-акробатике и женской сборной по биатлону.

А выиграли Азиаду хозяева Игр - Китай, в активе которого 85 медалей, в том числе 32 золотых, 27 серебряных и 26 бронзовых. На втором месте Южная Корея, завоевавшая 45 медалей (16 золотых, 16 серебряных, 15 бронзовых). А третье место заняла Япония - 37 медалей (10 золотых, 12 серебряных, 15 бронзовых).

Узбекистан и Филиппины разделили пятое место, завоевав по одной золотой медали. Северная Корея заняла седьмое место с одной серебряной медалью. На счету Тайваня и Таиланда по одной «бронзе».

Президент НОК РК Геннадий Головкин и министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов с генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном Аль-Мусалламом / Фото gov.kz

В ходе Игр министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов и президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провели встречу с генеральным директором Олимпийского совета Азии и главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом, который выразил благодарность казахстанской стороне за гостеприимство в рамках его визита в Астану в январе этого года. Обсуждая уровень организации зимних Азиатских игр в Харбине, он отметил положительный опыт Казахстана в проведении Азиады-2011 и высоко оценил потенциал страны в организации крупных международных соревнований.