2,5 кг марихуаны изъяли у сельчанина в Костанайской области
13 февраля 2025, 11:42 | Криминал
Жителя Карасуского района задержали в январе сотрудники криминальной полиции. Во время обыска в доме подозреваемого у него обнаружили 4 пакета и коробку, в которых находились наркотические вещества.
- Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются марихуаной, а их общий вес составляет 2,5 кг, что является особо крупным размером, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - В отношении подозреваемого по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта было начато досудебное расследование.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы сроком на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.
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