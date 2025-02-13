Жителя Карасуского района задержали в январе сотрудники криминальной полиции. Во время обыска в доме подозреваемого у него обнаружили 4 пакета и коробку, в которых находились наркотические вещества.

- Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются марихуаной, а их общий вес составляет 2,5 кг, что является особо крупным размером, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - В отношении подозреваемого по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта было начато досудебное расследование.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы сроком на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.