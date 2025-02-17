Группа юных шахматистов, воспитанников школы международного мастера Павла ГНУСАРЕВА, вернулась с республиканского юниорского чемпионата в Алматы. «Надежд там огромных не было, - отмечает тренер. - Нам требуется минимум пара лет, чтобы подтянуть наших ребят». На примере истории нашего героя «НГ» пытается разобраться, как шахматные наставники могут поднять регион до уровня фаворитов подобных первенств и воспитывать перспективных мастеров эпохи искусственного интеллекта еще со школьной скамьи.

Павел Гнусарев: «Эта игра объединяет людей» / Фото Алии ТУЛЕМИСОВОЙ

История взлета одного из наших рыцарей 64-клеточной доски началась почти с анекдота. Когда Павлу было только 12, его отец Валентин Григорьевич Гнусарев, тоже большой любитель этой «гимнастики ума», случайно обнаружил выброшенную соседями книжку. Это было исследование о шахматах авторства Василия Панова, а посему Валентин не мог позволить ему остаться в урне. Подобрал книгу, принес домой и временами очень внимательно читал. Позже на нее наткнулся Павел и уже скрупулезно изучил от корки до корки.

Та самая книга Панова. Здесь должна быть мораль о том, что книгам не место в мусорных ведрах. С другой стороны, кто знает, не выкинь тогда соседи эту книгу… / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Игра сразу покорила меня, - признается международный мастер спорта по шахматам, тренер профессиональной школы Champion Павел Гнусарев. - Я просто любил думать - этим и покорила. На первом же школьном турнире в 6-м классе я занял 3-е место. Да, начал поздновато, но у меня была великолепная память, так что я мог вспомнить номер любой страницы каждой книги про шахматы, в которой меня что-то привлекло. Хотя по точным наукам я балансировал между хорошистом и троечником… В 2000 году выиграл турнир в Челябинске и выполнил норму международного мастера. Турнир назывался «Шишматы», потому как это были встречи не для денег, а для дружбы между людьми и странами, и гонорара не предусмотрели. Но я и без него был очень доволен. Как я так быстро этого добился? А вы знаете, почему Магнус Карлсен всех обыгрывает? Потому что он держит в голове десять тысяч партий!

Челябинск’2000, «Шишматы»: 1-е место и первый балл международного мастера / Фото из архива «НГ»

О феноменальной памяти Гнусарева ходят легенды. Одну из них рассказал тренер шахматной школы «Ход конем» Виктор САВОЧКИН. Лет 30 назад он был студентом пятого курса Рудненского индустриального института, а Павел только поступал в этот вуз.

- Мы тогда с Павлом сыграли на шахматном первенстве института. И вот совсем недавно я говорю ему: «Паша, я уже даже не помню, белыми я тогда играл или черными». А он мне и ответь: «А я помню ту партию, там у тебя еще славянская защита была» - и начал воспроизводить ее! Представляете, какой багаж знаний может передать детям шахматист с такой памятью?

Интересно, вспомнит ли Виктор Савочкин (справа) эту партию через 30 лет. Вот Гнусарев бы точно запомнил / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Если попросить любого нашего шахматиста назвать три самых громких имени за всю историю костанайского региона, вы обязательно услышите: Анатолий Уфимцев (теоретик, одиннадцатикратный чемпион Казахстана), Петр Костенко (гроссмейстер, трехкратный чемпион РК) и Павел Гнусарев.

Фото Алии ТУЛЕМИСОВОЙ

Сегодня Павел Валентинович - международный мастер, трехкратный чемпион Костанайской области, серебряный призер чемпионата Казахстана по рапиду (2019 г.), чемпион РК по блицу (2012 г.), участник Всемирной олимпиады в составе нашей сборной. Этот архитектор побед на черно-белом поле всегда просчитывал комбинации за десятки шагов, предсказывал поражение, когда другие прочили триумф. Его гений - сплав холодного расчета и интуитивного предвидения, помноженный на фанатичную преданность игре.

- Это позиционный игрок, классик, - считает мастер спорта по шахматам Сергей БАБЕНКО (Лидс, Великобритания). - Павел - хороший тактик и хотя не играет остро, у него очень активная игра. Он играет классически поставленные дебюты, именно поэтому достигает своих результатов. В плане передачи информации своим ученикам он может очень много дать именно в дебютах, а это основа шахмат. Как человек, Паша бывает немного застенчив, при этом очень предан своему делу, всегда отвечает за все, что говорит и делает. Я знаком с его женой и дочерью. Павел - хороший семьянин и друг. Считаю его лучшим шахматистом в области. Его педагогические и профессиональные навыки позволят ему потягаться за звание лучшего тренера в Казахстане.

- Девочка из моей школы выступила на чемпионате Казахстана, - делится случаем из своей практики Виктор Савочкин. - И вот я пересылаю Павлу ее партию. Он смотрит и вдруг заключает: «А что тут смотреть? Вот на 14-м ходу она могла выиграть фигуру». Я спрашиваю: «Откуда это понятно?» Он: «Ну я же вижу партию». То есть он просто смотрит на листок и делает моментальный анализ. Иному нужно расставить фигуры, подумать… Оцените уровень мышления этого человека!

«А что тут смотреть? На 14-м ходу она могла выиграть фигуру» / Фото Алии ТУЛЕМИСОВОЙ

- Я - как энциклопедия опыта, - рассказывает Павел Гнусарев. - Стараюсь все делать гармонично, как это было в стиле игры у чемпиона мира и СССР Василия Смыслова. Но однажды я задумался: а кому я вообще смог бы передать весь мой опыт? Это же целый мир, целая жизнь! Я понимал, что у начинающих, у детей нет роста, потому что наша образовательная система не вполне подходит для того, чтобы дети могли показывать результаты.

Виктор Савочкин и его коллега Сергей Бабенко задаются этим же вопросом, почему в свое время в СССР были сильные шахматисты, а сегодня мы лишь пытаемся догнать собственное прошлое. И отчасти сами отвечают на него: потому что существовала организованная система подготовки спортивного резерва, начиная от школьных клубов «Белая ладья» и вплоть до всесоюзной «Школы Ботвинника».

Догоняем прошлое или уже нацелились на будущее? / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Михаил Ботвинник, - замечает Савочкин, - отбирал к себе для подготовки группу примерно из 20 юных дарований со всего Союза (и Каспаров в том числе прошел через нее) и работал с этими детьми. Примерно то же самое пытается сейчас сделать Павел Гнусарев в Казахстане. Скажу как тренер: кроме него, в области никто не может довести воспитанника до уровня кандидата в мастера спорта или мастера спорта.

Для достойного результата, уверен сам Павел, должны совпасть три фактора: чтобы сам ребенок хотел заниматься, чтобы того же желали его родители и чтобы у семьи и у шахматной школы были элементарные возможности отправить ребенка на соревнования - без выездных матчей нет роста.

- Сейчас в нашей стране лидируют Астана и Алматы, в этих мегаполисах трудятся квалифицированные тренеры. Их ребята всех обгоняют, а мы лишь подбираемся к десятке лучших, - считает Гнусарев. - И не мы одни, регионы в Казахстане вообще все проседают. Мы зачастую не замечаем скрытых талантов наших детей, не развиваем их, и они перенастраиваются на другие сферы деятельности.

«У него благородная задача - взять неограненные алмазы и сделать их бриллиантами», - говорят про Павла Валентиновича. Принцип работы его шахматной «Школы чемпионов» - дать дорогу тем неравнодушным, кто, прежде всего, старается чего-то достичь сам, собрать всех, кто добился хотя бы третьего разряда, и тащить, тащить до знаковых побед. Он говорит: «Вот этого пока до международного мастера не доведу, не успокоюсь!» И дети действительно растут в этом, когда сходятся все три условия: желание ребенка, желание родителей, возможности семьи и шахматной школы.

Фото Алии ТУЛЕМИСОВОЙ

- Мне сейчас проще заниматься с одаренными, чтобы у них был шанс прорваться, - говорит Павел Гнусарев. - Со стороны тренера должно быть правильное воспитание, в том числе прививать детям любовь к чтению книг, не важно, электронных или бумажных. А дальше он и сам начнет работать. Без этого нет шахматиста. В моей педагогической деятельности основное - развить у ребенка образное мышление. Мало просто дать понять школьнику, что шахматы пригодятся ему в жизни, важно построить занятие, чтобы у них появился азарт, чтобы они почувствовали: а эта игра, она ведь великая! И когда дети чувствуют этот азарт, они радуются, растут. У меня достаточно перспективных талантов: Багдат Тукатов, Абзал Молдахмет, Ян Тен, братья Ерасыл и Нурасыл Сапабек, Зияд и Асиф Садыговы. Хантенири Жаппар - чемпион области, а его сестра Зейнеп - чемпионка среди женщин. И оба занимаются у меня. И с ними со всеми приятно работать. А я верю, что на пока недосягаемых для нашей области республиканских чемпионатах все они рано или поздно будут с призами.

Павел Гнусарев с воспитанниками школы Champion / Фото Алии ТУЛЕМИСОВОЙ

Я спрашиваю у тренера, какую роль в его работе может сыграть исполнительная власть, и получаю неожиданный ответ:

- Во-первых, хотя бы не мешать. Например, не напрягать писаниной отчетов и не указывать, как именно мне преподавать. Чтобы я, допустим, не был вынужден заполнять пресловутые личные карточки: какой у детей рост-вес, длина стопы… Да, даже длина стопы. Именно поэтому я работаю сам и один. Во-вторых, власть может помочь найти спонсоров. Это важно, потому что тренеру не всегда удается разыскать тех, кто его поддержит. Но, если объявят льготы тем бизнесменам, которые помогают спорту, нам станет гораздо проще…

Именно сейчас, говорит тренер, весь мир - на пороге трансформации, ведомой искусственным интеллектом. Шахматы, как лакмусовая бумажка рукотворного сознания, уже ощутили дыхание ИИ. Он способен создавать совершенно «нечеловеческие» шахматные движки, которые, расширяя горизонты игры, предлагают нетривиальные и даже нежданные решения.

Возможно, вскоре искусственный интеллект научит нас таким шахматам, о которых мы и не подозревали. Это может быть игра тончайшего расчета и оценки: налево пойдешь - коня потеряешь… Стратегия выживания при вовсю орудующих движках ИИ, уверен Павел Гнусарев, - работать под соперника. Это схватка интеллекта и подготовок, психология, озарение: «А я ведь знаю, какие игры он накануне просматривал!»

«Непродуманный ход - это в перспективе мат» / Фото Алии ТУЛЕМИСОВОЙ

- Шахматы, - говорит тренер, - помогают мне обдумывать житейские ходы так же, как в игре, хотя бы на пару движений вперед. И предвидеть ответ противника. У меня все друзья - шахматисты, и эта игра объединяет людей. Мы тоже должны объединиться в понимании того, что непродуманный ход - это в перспективе мат. Это верно и для игры, и для стратегии шахматного тренерства.