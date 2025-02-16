В 20-й раз орнитологи Союза охраны птиц Казахстана и АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия) выбирали, кто из кандидатов достоин звания «Птица года». В ходе голосования с результатом 60 процентов стервятник победил юрка.

Стервятники умело разбивают страусиные яйца / Фото wikimedia.org

Не всегда птицей года становится вид, находящийся на грани уничтожения или редкий. Так, в 2024 году птицей года Казахстана была сова сплюшка, популяция которых, к счастью, не достигла угрожающе малых размеров. А вот в этом году в центре внимания оказался стервятник обыкновенный, числящийся во многих региональных Красных книгах, хотя в некоторых странах (например, в Испании, Болгарии, Греции) есть довольно крепкие популяции этих птиц. Однако и там стервятник имеет стойкую тенденцию к сокращению численности. Причина - деятельность человека, что не удивительно. Убивают их с помощью отравленных приманок, выстрелов из оружия и опосредованно, меняя под себя среду обитания, изводя дикую природу.

В Казахстане стервятник довольно редок. Встречается только в южной части страны, да зафиксированы случайные залеты в центральные и восточные районы. На зимовку улетает в Африку и Южную Азию. Встретить этих птиц в нашей области не получится.

Уже по названию понятно, что основу рациона стервятника составляет падаль. Кстати, на заметку девушкам, взявшим моду игриво говорить: «Я такая стерва...» Стерва - это пища стервятника, то есть падаль. Иногда все же стоит уточнять дефиниции, чтобы случаем не назвать себя падалью.

Мини-выставка «Птица года» размещена в зале природы музея / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Стервятник из всех обитающих в Казахстане падальщиков - самый мелкий, - рассказал «НГ» научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Того же грифа он, грубо говоря, вдвое меньше. Но, проигрывая своим конкурентам в размерах, он берет умом и социальными навыками. Чтобы урвать кусок добычи у падальщика покрупнее, стервятники объединяются в небольшие группки по 5-6 хулиганов. Пока грифа достают с одной стороны и он вынужден отвлекаться, с другой кто-то из гоп-компании уже отщипывает себе кусочек найденного трупа. А в идеальном варианте ворует кусочек уже оторванный более крепкоклювым грифом. И так в результате нападения группой лиц по предварительному сговору каждый успевает наесться.

Впрочем, не падалью единой живы стервятники. Если нет никакого массового мора среди животных, то мертвую тушку тоже еще найти нужно. А для поддержания жизни сгодятся и ящерицы, и черепашки, и кузнечики, и яйца с птенцами из чужих гнезд. Даже за поеданием фруктов заставали стервятников. А еще можно поживиться на человеческих помойках, где всегда вдоволь пищевых отходов. Но самый неприятный для восприятия момент - склонность стервятников к употреблению всяческого навоза и даже человеческих фекалий. Навоз нужен как источник каротиноидов, и не потому, что каротиноиды обладают антиоксидантным действием. Именно каротиноиды придают «лицу» (неоперенной части головы) взрослого стервятника яркую желтую окраску. У стервятников так: мало навоза ешь, будешь бледнолицым.

Чем больше каротиноидов в пище, тем ярче «лицо» / Фото wikimedia.org

Еще Альфред Брем весьма лестно отзывался об умственных способностях стервятников. До врановых они, впрочем, немного не дотягивают. У стервятников так же, как и у ворон, замечена инструментальная деятельность. Например, в Африке они пользуются камнями для разбивания яиц страуса. Скорлупа страусиного яйца слишком прочна, поэтому стервятник выбирает камень подходящего размера и тюкает им по яйцу. Если камень оказывается слишком легким или слишком гладким, он ищет другой, потяжелее и желательно с острым выступом. И так бывает по нескольку раз: меняет орудие труда, ударяя в одну точку, пока не добьется результата. Обнаружит он там белок с желтком или уже развивающегося птенца, неважно, съест все.

Развитию интеллекта стервятников в определенной мере способствовала их коммуникативность. Они охотно общаются с представителями своего вида, объединяясь при необходимости в небольшие коллективы (бандитские, разумеется), что требует хотя бы минимальной организованности. Кстати, кто чего стоит в такой банде, видно внешне.

- У них так же, как это было и у неандертальцев, есть привычка раскрашивать себя глиной, - добавил Андрей Валентинович. - Как правило, статусные особи раскрашены красной глиной. Это знак того, что они гораздо сильнее, чем менее статусные. Молодежь у стервятников вообще к макияжу не прикасается - недостойны еще.

И природной окраской молодые птицы отличаются от взрослых. Молодые - почти черные, с черно-синим «лицом». Зрелые же птицы - белые, с ярко-желтым «лицом», весьма оригинальной «прической» из длинных перьев. Стервятник довольно красив, а если кто-то не решится назвать его красивым, то уж точно можно присвоить ему звание одной из самых стильных птиц.

Молодые птицы окрашены в темные тона / Фото fb.ru

Кстати, его характерная голова, видимо, и послужила основанием для того, чтобы англичане назвали стервятника фараоновой курицей. И теперь это название упоминается во всех справочниках через запятую после научного. Действительно, что-то куриное можно заметить, хотя и принадлежит стервятник к семейству ястребиных, а не куриных.

А почему же курица фараонова? В Древнем Египте богиня Нехбет изображалась с головой стервятника и была покровительницей власти фараона. А еще Нехбет помогала матерям и детям, соответственно, сам стервятник почитался как символ родительской любви.

Отходя от мифологии, следует заметить, что стервятники, как и все прочие падальщики, играют важнейшую роль в природе, уничтожая мертвые тела, являющиеся источником заразы. В пищеварительном тракте этих удивительных птиц гибнет почти половина болезнетворных бактерий и может растворяться даже свинцовая дробь. Сам же стервятник не подвержен таким ужасным болезням, как чума, сибирская язва, бешенство. Даже помет стервятника обладает бактерицидным действием за счет кислой реакции. Долгий эволюционный путь, который прошел этот вид, привел к невероятной приспособленности. Но на пути к процветанию вида встал человек, и ныне численность стервятников неуклонно снижается во всех странах, поэтому одумавшееся человечество пытается предпринимать попытки увеличить популяцию этих полезных птиц. Пока безрезультатно. Поэтому выбор стервятника птицей года вполне оправдан.

Ну а юрку, возможно, повезет в следующий раз.