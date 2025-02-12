Костанайский «Тобол» провел вторую контрольную игру на проходящих в Турции вторых в межсезонье учебно-тренировочных сборах.

В борьбе за мяч полузащитник «Тобола» Цотне Мосиашвили / Фото kazfootball.kz

Его соперником стал клуб из Узбекистана «Согдиана», представляющая город Джизак. Клуб был основан в 1970 году, а в 2021 году команда совершила прорыв в Суперлиге Узбекистана, заняв второе место в чемпионате. Через год «Согдиана» дебютировала в Кубке АФК и добилась исторического успеха на международной арене, дойдя до интерзонального финала, уступив по пенальти «Куала-Лумпур Сити» из Малайзии. В «Согдиане» выступают нападающий сборной Таджикистана Шохром Самиев и защитник сборной Узбекистана Исламжон Кобилов. В клубе есть несколько футболистов, которые вызываются в молодежную и олимпийскую сборные Узбекистана. А с 2019 по 2022 гг. команду тренировал известный костанайским болельщикам экс-нападающий «Тобола» Улугбек Бакаев. В прошлом сезоне «Согдиана» заняла в чемпионате Узбекистана четвертое место, набрав, как и обладатель «бронзы» «Навбахор» из Намангана, и занявший пятое место клуб «Нефтчи» из Ферганы, 43 очка.

Тренерский штаб «Тобола» выпустил на поле в первом тайме матча с «Согдианой» следующий состав: Султан Бусурманов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Марко Вукчевич, Темерлан Ерланов, Цотне Мосиашвили, Наурызбек Жагоров, Жаслан Жумашев, Ислам Чесноков, Александр Зуев и Николай Сигневич. А в заявку на матч также вошли Даниил Устименко, Юрий Мелехов, Данияр Усенов, Мейрамбек Калмырза, Бейбит Галым, Нургайни Бурибаев, Давид Энен и Аманжол Бакытжанов.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе «Тобола», и на последних его секундах российский арбитр встречи Антон Фролов назначил в ворота узбекистанского клуба пенальти за игру рукой в штрафной площади защитником Нодиром Сойидовым. К мячу подошел Чесноков и переиграл сербского вратаря «Согдианаы» Милана Митровича, пробив в левый нижний угол ворот.

Уже на первой минуте второго тайма узбекистанцы провели быструю атаку, и игрок сборной Северной Македонии Люпчо Дориев с линии штрафной площади опасно пробил по воротам, но вышедший на замену Устименко в падении поймал мяч. А через две минуты Зуев перехватил отбитый перед штрафной площадью соперника мяч, сместился с ним влево и, дойдя почти до лицевой линии, пробил мимо вратаря в ближний угол ворот, удвоив преимущество «Тобола».

На 54-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на левом фланге. И после подачи Зуева находившийся вблизи вратарской площадки спиной к воротам Ерланов пяткой отправил мяч в правый нижний угол - 3:0.

После часа игры «Согдиане» удалось вывести один на один с вратарем таджикистанского полузащитника Эхсони Панджшанбе, который после паса Дориева ударом в касание слева пробил мимо вышедшего навстречу Устименко в правый угол ворот - 3:1.

На 74-й минуте Асранкулов, проводя в своей штрафной площади подкат, сбил узбекистанского полузащитника Жавохира Кахраманова, и Дориев, реализовав назначенный за это нарушение пенальти, сократил счет до минимума.

Стартовый состав «Тобола» на товарищеский матч с «Согдианой» / Фото instagram.com/fctobol

Однако через пять минут после очередной атаки «Тобола» Асранкулов пробил с подступов к штрафной площади по воротам, и вратарь «Согдианы» не смог зафиксировать перед собой отскочивший от газона мяч. А первым на добивании оказался Сигневич, который в падении перевел мяч в сетку ворот из пределов вратарской площадки, установив таким образом окончательный счет - 4:2.

После этого матча исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в преддверии старта квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет до 18 февраля в турецком городе Белек. Основной целью краткосрочного сбора является просмотр потенциальных кандидатов в национальную сборную, в число которых попали и четыре игрока «Тобола»: полузащитники Жаслан Жұмашев, Наурызбек Жагоров, Мейрамбек Калмырза и Данияр Усенов.

Между тем, стали известны даты и время начала матчей первых трех туров чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. «Тобол» проведет первую игру в Костанае в первый день марта с новичком Премьер-лиги клубом «Улытау» из Жезказгана. Начало встречи в 18:00. Во втором туре костанайцы сыграют на выезде с «Женисом» (начало в 16:00), а в третьем туре 30 марта будут принимать «Елимай» (начало в 18:00).