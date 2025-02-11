В Актобе полицейские задержали группу молодых людей, которые вымогали у 25-летнего мужчины деньги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото Polisia.kz

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 9 февраля. По горячим следам были задержаны трое подозреваемых: двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка.

По версии следствия, схема вымогательства была продумана заранее. Девушка познакомилась с потерпевшим через мессенджер и пригласила его в съемную квартиру. Спустя некоторое время в помещение ворвались двое мужчин, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили мужчину в насилии над несовершеннолетней и начали требовать у него 2 миллиона тенге.

Все трое задержанных признали свою вину. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в Петропавловске мужчина отдал более 5,5 миллиона тенге мошенникам, которые сначала представились в соцсетях молодой незнакомкой, а потом - сотрудниками полиции.