Комитет национальной безопасности при координации прокуратуры завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетысу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Пресс-служба КНБ

30 января решением суда Талдыкоргана казахстанцы были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса, и приговорены к штрафам в размере 300 МРП (1 179 600 тенге).

"Следствием установлено, что путем незаконного завладения учетными записями медицинских работников ими осуществлен неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и Damumed Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, летом 2024 года казахстанцам массово пришли уведомления в приложении Damumed. Тогда пользователей приложения предупредили о происках аферистов.