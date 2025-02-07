В Караганде, во дворце бокса имени Серика Сапиева, прошёл открытый республиканский турнир по джиу-джитсу среди детей, юниоров, молодёжи и взрослых. Участие в нем приняли 1 640 борцов со всего Казахстана.

Болевые броски и удушающие приёмы - вот визитная карточка бразильского джиу-джитсу.

В составе команды Костанайской области 13-летний Марсель ОТЕЧКО стал чемпионом в двух категориях: ги (борьба в кимоно) и но ги (борьба без кимоно, в рашгарде и шортах) в весовой категории до 55 кг.

Марсель Отечко стал двойным чемпионом в весе до 55 кг

- Выступал среди серых поясов, - рассказал Марсель. - В полуфинале в ги встретился с астанинцем, выиграл у него 2:0. В финале сделал болевой приём джитсеру из Караганды.

Ерали Алмасов (слева) занял второе место в категории но ги в весе до 73 кг

16-летний Ерали Алмасов тоже стал призёром в двух разделах. Среди белых поясов в весе до 73 кг в ги занял третье место, а в борьбе без «куртки» улучшил свой результат до второй ступени пьедестала.

Шестилетний Самрат Кенесарин в весе до 23 кг, борясь в серых поясах, принёс команде два третьих места. А десятилетний «белый пояс» Дамир Едрисов в весе до 42 кг взял две серебряные медали. Азиз Кумар в белых поясах, в весовой категории до 24 кг среди спортсменов 7-8 лет добыл в обоих разделах две бронзы.

Стойкость в противостояниях проявил Мансур Бекболатулы, в первый день стал чемпионом турнира в весе до 34 кг в категории серых поясов. а во второй день в но ги занял третье место.

Шестилетний Хан Кожахмет принёс в копилку 2 золотые медали в весовой категории до 24 кг, соревнуясь с юными белыми поясами.

Азымбек Жайсенбаев и юные воспитанники Академии Qazaq Batyry Qostanai

Среди мужчин в категории мастеров пурпурных, коричневых и чёрных поясов, в весе до 85 кг бронзовым призёром стал спортсмен Академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Qostanai, обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Дмитрий Петренко (справа) - бронзовый призёр Республиканского турнира по джиу-джитсу в весе до 85 кг

- Оппоненты здесь очень крепкие и мастеровитые. Обменялись опытом, так сказать, - подытожил Дмитрий. - Это был мой дебют в высшем поясном дивизионе. Благодарю своих тренеров, одноклубников, близких. Отдельно признателен Даулету Дулатовичу Ибраимову и Олегу Анатольевичу Иванченко за поддержку. Помощь спортсменам необходима. Пока одни «морозятся», другие дают возможность достичь новых результатов и мотивировать молодёжь заниматься спортом!

В полуфинале Петренко вышел на карагандинца, обладателя коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу Александра Антонова. Сватка была напряжённой до последней минуты, такую называют «валидольной». Дмитрий сумел выйти из двух опасных удушающих приёмов карагандинца. После чего контратаковал Антонова своими попытками завершить схватку досрочно. Однако времени раунда не хватило. Победа по баллам досталась Александру.

Сейчас в Академии Qazaq Batyry Qostanai тренирует ещё один тренер из Бразилии - именитый чёрный пояс Натаниэль Фернандес, прибывший по приглашению старшего тренера Костансйской области по джиу-джитсу Мурата Бермухамбетова

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области