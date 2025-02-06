4 февраля в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел турнир, посвященный 75-летию одного из старейших и самых активных шашистов области Отари Квиквиния.

Юбиляр Отари Квиквиния и один из сильнейших игроков области Касым Сатубалдин (справа)

Весь трудовой путь Отари был связан с автоделом и при этом, насколько себя помнит сам юбиляр, он с самого раннего детства тяготел к шашкам, не забывая при этом и другие виды спорта. И шашки отвечали ему взаимностью.

Одно только перечисление достижений ветерана могло бы занять немало места. Упомянем лишь самые заметные. Квиквиния был призером республиканских соревнований, чемпионом области по рапиду и неоднократным призером областных турниров. Успешно выступал и на многих городских соревнованиях, а на спартакиаде районов Костаная стал победителем. Его успехи особенно знаменательны тем, что целый ряд из них Квиквиния продемонстрировал уже после тяжелой операции на голову, являя тем самым образец не только увлеченности, но и мужества.

Юбилейный турнир прошел в борьбе, изобиловавшей неожиданностями.

Во Второй лиге стал победителем старейший участник соревнований кандидат в мастера спорта Иван Козьма. Второе и третье места разделили Байбула Мурзабаев и Жаксыбай Есенжулов.

Победитель турнира Василий Каленский (справа) и Петр Самойлов

В Первой лиге – сильнейших - было немало неожиданностей, когда тот или иной участник «спотыкался» буквально на последних ходах партии. Победителем стал один из опытнейших игроков Василий Каленский. Всего на пол очка отстал от него Айдар Бигалиев. Третье место у Касыма Сатубалдина, выигравшего немало соревнований.

"Возмутитель спокойствия" Жалгасбек Спанов (слева) и второй призер Айдар Бигалиев (справа)

Но здесь сенсацию «сотворил» постоянный «смутитель лидеров» Жалгасбек Спанов. Он победил в одной партии микроматча Сатубалдина, а после комбинации имел все шансы на победу и во второй партии, но немного не дотянул и завершил последнюю вничью. Тем не менее ,его общая победа в микроматче определила ситуацию в турнирной таблице.

Участники турнира выражают особую благодарность сотрудникам библиотеки, создавшим комфортные условия для проведения соревнований.

Фото предоставлено ОУНБ им. Толстого