По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 февраля, на западе и юге области ожидается небольшой снег с низовой метелью. В пятницу, 7 февраля, прогнозируется переменная облачность без осадков, на севере и востоке - туман. В субботу, 8 февраля, на севере пройдёт небольшой снег с позёмкой. На востоке и севере - вновь туман.

Фото Елены Пикельной

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг будет 8-13, на востоке 16 градусов мороза, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём мороз будет слабым - 4-6 градусов ниже нуля. В ночь на пятницу ожидаем -15...-20°С, на севере -23°С, днём будет -8...-3°С. В субботу ночью термометры вновь покажут -15...-20°С, на севере -23°С. В дневное время прогнозируем -6...-11°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -8...-10°С, днём -4...-6°С. В пятницу: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С. В субботу: ночью -18...-20°С, днём -8...-10°С.

В ближайшие трое суток по области ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге. В Костанае скорость ветра составит 7-12 м/с.