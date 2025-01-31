Осадки, преимущественно снег, метель и гололед обещают синоптики в ближайшие три дня в связи с прохождением атмосферных фронтов. В субботу, 1 февраля, а также ночью 2 февраля их ожидают на большей части области, в воскресенье днем – на севере и востоке, 3 февраля, в понедельник, - на западе и севере. Кроме того, на западе региона в субботу, а на севере и востоке в воскресенье и понедельник прогнозируют туман.

В Костанае в ближайшие дни также ожидаются метель и снег. Метель изменится на низовую 3 февраля в областном центре, а также на западе и севере региона.

- Температура ночью 1 февраля по области будет в пределах -2..-7, на востоке -10 градусов, днем -4..+1 градус, - рассказала «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – 2 и 3 февраля температурные показатели по области будут одинаковыми: ночью -2..-7, на западе -10 градусов, днем -4..+1 градус.

В Костанае в ближайшие три дня термометры покажут: 1 февраля ночью -3..-5, днем 0..-2 градуса; 2 и 3 февраля ночью -5..-7, днем +1..+3 градуса.

Ветер с субботы по понедельник по всей области, включая Костанай, обещают юго-западного направления со скоростью 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с на западе, севере и юге региона.

Фото Андрея СКИБЫ