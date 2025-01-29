«Каждый может полюбить лёгкую атлетику всем сердцем», - так говорит Николай Владимирович КЛИМОВ, которого спортсмены зовут Никодимычем. Сегодня, 29 января, Учителю, который воспитал несколько сотен житикаринских девчат и ребят, исполнилось 80 лет. Он не просто тренер, его знают, как наставника, друга, примера созидания (и это, кстати, мнение не только автора этой статьи).

Николай Владимирович Климов прививает детям любовь к спорту и на своем примере показывает доброжелательное отношение к окружающим

Возраст солидный, но его взгляд, как и прежде, горящий, подогретый энтузиазмом к работе, неравнодушием к судьбам своих воспитанников - как нынешних, так и тех, у кого уже голова седа. И всех он их помнит, всегда на связи…

По случаю дня рождения тренера житикаринцы организовали чат. В нем больше 100 участников, все - воспитанники Климова прошлых лет. Никодимыч объединил людей разных эпох, поколений и профессий из городов Казахстана, России, Германии, США.

Юбилей Никодимыча собрал в одном чате более сотни воспитанников разных лет

Мне было интересно пообщаться с единомышленниками, вместе разгадать секрет Никодимыча: почему мы тянемся к нему, почему цитируем его спустя десятилетия? Те воспоминания, которые всколыхнулись в сердцах, нашли отражение в этой статье. Это не просто история о спорте, она о дружбе, наставничестве, преодолении и важных уроках, которые мы пронесли через всю жизнь.

Тренер, который остаётся в памяти

Олег БРЫЛИН тренировался в 1975-1980 гг., живет в Вильнюсе:

- 80 лет, из которых большая часть отдана спорту и воспитанию, его юбилейная веха. Пусть не все стали чемпионами, но многие стали достойными людьми.Трудно представить, какая армия вспомнит о нем как об очень близком Человеке. Сколько нас - вот интересный вопрос.

Фотографии Олега Брылина - нынешняя и юношеская



Особенно помнятся утренние тренировки, у нас это называлось зарядка. Начинались они в 6 утра, а он уже был в своей каморке спортзала (в то время тренировки проходили на базе школы № 1 Джетыгары – «НГ»). Особенно хорошо помню, как по мозгам долбал будильник и мир казался несправедливым и жестким. Но не появиться на зарядке - это залет. Аргументы типа проспал, забыл, не смог – не принимались. Главное - встать, а потом уже…

Зарядка подразумевала: добежать от дома до спортзала и, как правило, игровая тренировка после разминки: футбол, баскетбол. Бежать надо было, невзирая на погоду. Ты бежишь по выпавшему за ночь снегу, твои следы первые, еще темно, никого нет и только подбегая к стадиону видишь соплеменников. Это, знаете, как рыба на нерест, все - в одно место. Щеки горят, вроде и сон уже не такой нужный.

Мальчишеская раздевалка с огромным потолком, помню ее запах, скажем так, уникальный, находилась напротив каморки тренера, а девичья - через зал спортивный. Душевых тогда и в помине не было.

А стадион. Помню, как мы его строили. Тащили шведскую стенку, ворота футбольные и для ручного меча, как заливали бетоном, красили. Как делали яму для прыжков в длину и разгружали машину с песком. Как укрепляли шины для прыжков высоту? Расчерчивали круг вокруг футбольного поля. Песня!

Воспитанники Климова знают, что для достижения целей нужно не только трудиться, но и правильно расставлять приоритеты

А вот, например, случай: однажды вбежала кто-то из девчонок, уже уходя домой. Какой-то мужик приставал к ней. Тренер сразу побежал и врезал тому злодею по физиономии, повредил об его зуб палец. Он долго заживал. Катя Белонович, впоследствии доктор, массажировала ему палец.

Помню, как он рекомендовал читать «Советский спорт», и с тех пор, пока был СССР, в нашем доме всегда была эта газета в подписке. Потом, когда я уже был студентом и окончив институт, постоянно читал ее.

Знаете, самое важное - это то теплое чувство, которое осталось, смею предположить, в каждом из нас, птенцов Климова, стремление к справедливости, верности, чести и доброте. Спасибо, Никодимыч, никогда не забудем!

Он - настоящий капитан

- Если Геродот - отец истории, то Никодимыч - отец королевы спорта Житикаринского района! – заявил воспитанник Климова с 2005 года, а сейчас коллега по ДЮСШ Юрий ОВЕЧКИН.

Юрий Овечкин - тренер по футболу в Житикаринской ДЮСШ и тренер бегового клуба KM RUN

Юрий по сей день тренируется под наставничеством Никодимыча, хотя параллельно с детским футболом тренирует взрослых бегу.

- Отсутствие собственной спортивной базы и условий для полноценных тренировок, проблемы с финансированием, экипировкой и инвентарём - ничто не сломило Климова, как тренера и педагога, тогда, в сложные годы перестройки, - отмечает Юрий. - Даже наоборот - вопреки всем невзгодам закалило характер и научило рассчитывать только на себя и свою преданность лёгкой атлетике. Он - настоящий капитан, который ведёт свой корабль вперёд, к большим целям, не боясь ни встречного ветра, ни новых вызовов судьбы. Николай Владимирович всегда говорит, что терпение и труд - самые сильные качества человека как в спорте, так и жизни. Никакой «божий дар» и генетическая предрасположенность не приведут человека к успеху без ежедневной рутинной работы над собой.

Юрий Овечкин: «Всегда хочется послать «ранних» пенсионеров к Никодимычу»

Овечкин дорожит общением с Никодимычем, ведь с ним можно обсудить не только тему лёгкой атлетики. Тренер всегда в курсе всех новостей и событий в мире. С удовольствием расскажет о своих любимцах: голубях и кроликах. Посоветует прочитать ряд книг и посмотреть подборку фильмов, заставляющих задуматься и что-то поменять в жизни к лучшему. Дачный участок или огород у дома Никодимыч всегда сравнивает с человеком: «Не поливай огурцы неделю - засохнут. Не давай человеку физической работы - произойдёт то же самое»...

Николай Владимирович - знатный дачник

- Я часто слышу от людей старшего возраста, что они устали от работы, физически и морально, и хотят поскорее уйти на пенсию. Да, согласен, работа бывает разная. Но если ты любишь свою работу и отдаёшь ей всего себя, как Климов, работа превращается в любимое дело, которое приносит удовольствие и вдохновение, - говорит Юрий. - Всегда хочется послать «ранних» пенсионеров к Никодимычу как пример молодости, силы духа и оптимизма! «Никодимыч, бросай ты это дело, отдыхай уже, почувствуй свободу?» - говорим мы ему. Если перефразировать ответ Климова, то ответ звучал бы так: «К чёрту такую свободу! «Что я с ней делать буду?!»

Юрий Овечкин: «Если Геродот - отец истории, то Никодимыч - отец королевы спорта Житикаринского района»

Тренер, который учит думать

Александр МЕЛИХОВ в 2015-2019 годах неоднократно занимал призовые места на областных соревнованиях, а на республиканском уровне трижды становился бронзовым призёром. Сейчас учится на 4-м курсе в НИУ ВШЭ в Москве. Вот его рассказ:

Спортзал в Житикаре, самодельная прорезиненная дорожка длиной 50 м, по ней больше 10 лет бегают воспитанники Николая Климова

- Я только сейчас понимаю, что работа тренера - это нелёгкий труд. В крупных городах больше тренеров, специализированных секций, современных спортивных комплексов. В Житикаре условия всегда были намного скромнее. Когда я только начинал, у нас был старый тир, переоборудованный под спортивный зал: резиновое покрытие, необходимый инвентарь, отопление, электричество. Конечно, это не сравнится с теми условиями, что имели наши соперники по спорту из соседних регионов. И всё же Никодимыч и Юрий Викторович Овечкин превращали даже такие «кустарные условия» в настоящую кузницу успехов. Их тренировки были эффективными - наши результаты на соревнованиях это подтверждают.

У нас всегда была нужная экипировкой. Уже позже я осознал, каким трудом Никодимычу доставались те же саммые шиповки, не без «выбивания» финансирования в компетентных органах, а еще - его умения доброжелательно общаться со спонсорами. Если бы не его личностные качества, у нас не то что шиповок, манежа не было бы.

Награждение Александра Мелихова за 3 место на дистанции 800 м. Чемпионат РК в Усть-Каменогорске

Климов часто говорил: «Нужно думать!». Чтобы хорошо пробежать, нужно грамотно рассчитать свои силы и сохранять разум трезвым, не поддаваясь эмоциям. Эти слова звучали в голове каждый раз, когда я выходил на старт.

А еще Никодимыч по-настоящему умеет мотивировать заниматься спортом. Конечно, были дни, когда ты морозным утром хочешь спать вместо того, чтобы тащить себя на тренировку. Но тренер обязательно позвонит, спросит, всё ли нормально. Не знаю, как у других, но в тот момент мне было стыдно. И, не находя в себе оправданий, я поднимался и шел на тренировку.

На 79-летие юные воспитанники сделали сюрприз тренеру. Он радовался как ребенок

С ребятами общение было дружелюбным. Мы вместе праздновали начало Нового года: устраивали утреннюю пробежку в праздничных шапках, а затем собирались за столом. Дни рождения тоже не проходили незамеченными - именинники приносили торт, а мы дружно их поздравляли. Наши внутренние соревнования всегда были для меня маленьким праздником - победителей награждали грамотами и сладкими призами.

Этот период навсегда останется в моём сердце. Искренне благодарю Никодимыча за его труд, терпение и мудрость.

Главный урок - быть сильной

Быть сильной, несмотря на жизненные перипетии, это главный урок, который усвоила Елена МЕЛЬНИКОВА. Я помнюее еще по фамилии Лука, хотя она пришла к Климову уже после моего выпуска, в 2006-м. Но мы общались на тренировках - да, выпускники всегда могут прийти к своему тренеру и наряду с другими ребятами заниматься. КЕлена была чемпионкой области в прыжках в длину. А её братГригорий Лука – чемпион Казахстана на дистанции 5 000 м. Сейчас оба живут в Карелии (Россия), но их сердца навсегда связаны с Житикарой и теми уроками, которые они получили от своего наставника.

Посещая Житикару, Григорий и Елена Лука всегда найдут время навестить тренера

- Когда у меня в жизни были трудности, - вспоминает Елена, - Никодимыч всегда находил нужные слова. Однажды, заметив мою грусть, он сказал: «Жизнь - это непростое испытание, впереди нас ждёт множество сложностей. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь». Эти слова произвели на меня огромное впечатление, словно он готовил нас к тому, что для достижения целей нужно не только трудиться, но и правильно расставлять приоритеты.

Я восхищаюсь тем, что он помнит каждого своего воспитанника. Даже спустя годы мы для него небезразличны. Да, этот человеквложил в нас не только спортивные знания, но и частицу своего сердца. И это очень дорого.

60 минут счастья

В общем чате есть и знаменитый казахстанский легкоатлет Евгений МЕДВЕДНИКОВ, называющий Николая Владимировича своим первым и единственным тренером. На счету у Медведникова победы от городского до республиканского уровней, участвовал в четырех чемпионатах мира (кросс, полумарафон), чемпион мира и Азии среди ветеранов. К слову, Никодимыч родной дядя Евгения, поэтому одно из ярких воспоминаний детства – подарок на 8 лет, это были лыжи Tundra. Медведников активно тренировался у Климова в 1982-1989 годах. Вот что он пишет об этом времени:

Евгений Медведников узнал себя на фото из архива Житикаринской ДЮСШ: «Слева-направо: я, Витя Семенчук, Женя Ералинов, Гульмира, Лена Балобанова, Екатерина Алексеевна Ефименко, Николай Владимирович Климов»

«11 лет, увидел меня на своей тренировке (друг привел). Сказал: «Этот шкет ходить не будет». Задело. 16 лет, моя мама достала его так, что он прогнал меня, и запретил участвовать даже в школьных соревнованиях. Никифор (его друг) – физрук в 4-й школе поставил меня 9 мая на эстафету. Никодимыч – главный судья. Промолчал. 17 лет, обругал меня, за то что не сходил в баню перед молодежкой (18-22) в Алма-Ате. 46 лет, выиграл Азию и мир по ветеранам (10 км и 21 км) Он сказал просто: «Держи планку!». От 17 до 45 лет была масса соревнований: РК, коммерческие, 4 чемпионата мира (настоящих), но самое главное, что говорил мне Никодимыч: «Быть бойцом и трудягой». Как он».

По воспоминаниям Евгения можно сложить книгу. Вот еще несколько строк:

«Самый лучший футбол в моей жизни - футбол от Никодимыча! Без правил. Никаких офсайдов, угловых, уходов за линию, вбрасываний, пенальти и даже вратарей! Мяч в руки не брать! Защищай, как можешь, на каждом метре, и не важно, девочка ты или мальчик. Чем можешь – тем и защищай. Сугробы по пояс, жара, песок, скамейки, выход далеко за пределы игровой площадки. Даже в городской пруд мяч вылетал. 60 минут счастья в среду. После обязательного кросса в 6-8 км. И все было по правилам Никодимыча: брал себе только девочек, 1-2 водил-дриблингов, сам носился и играл против понтоватых пацанят. Именно по этим правилам – без правил. Изюминка: кто последний забил - тот и выиграл! Мой первый перелом был на таком этом футболе. Реакция тренера в этот момент: «Поправьте кость, мне надо на поле».

«Заглянул в душу»

Вячеслав ЧУВЯКОВ добился громких побед и звания к. м. с. в составе Школы высшего спортивного мастерства, но в заявке напротив строки первый тренер всегда указано – Николай Владимирович Климов. Когда Славе было 17 лет, в колледже учитель физкультуры предложил подготовиться к студенческим соревнованиям. Пришел к Климову. Первая тренировка приятно удивила - атмосфера была дружелюбной. Будучи новичком, почувствовал себя равным со всеми, тренер с шуткой и теплотой его принял.

Вячеслав Чувяков на Чемпионате Казахстана в помещении в 2018 г.

Главная черта Николая Владимировича, отметил в своих наблюдениях Вячеслав, это умение понимать воспитанника. Благодаря заботе тренера Чувяков преодолел не только спортивные, но и жизненные испытания.

- Он всегда знал, если у кого-то из нас что-то не так, - вспоминает спортсмен. - Помню, как в первые месяцы тренировки я пришёл без настроения. Он тут же отвёл меня в сторону, заглянул в душу и, как старший брат, попытался понять, что происходит. Его слова, его поддержка оказали на меня огромное влияние.Моё взросление прошло под его внимательным взглядом. Николай Владимирович не просто обучал нас спорту - он помогал готовиться к жизни. Зная, что я рос без отца и у меня были финансовые трудности, он нашёл мне работу, чтобы я мог подзаработать. После окончания колледжа именно он помог мне устроиться на предприятие.Даже сейчас я могу прийти к нему с любой проблемой. Он всегда внимательно выслушает, а затем задаст простой, но важный вопрос: «А как ты хочешь, чтобы получилось?» Его советы всегда продуманы и нацелены на благо, как будто он проживает с тобой каждую ситуацию.

Когда спортивные результаты Чувякова начали расти, он поступил в университет на факультет физкультуры и спорта, проводил много времени на сборах. Однако связь с первым тренером не прервалась. После университета Климов пригласил Вячеслава вернуться в Житикару и начать тренерскую деятельность.

Воспитанники Вячеслава Чувякова, Житикара, 2024 г.

- Теперь, став его коллегой, я вижу Николая Владимировича с другой стороны, - продолжил Вячеслав. - Он не только делится опытом, но и помогает увидеть в каждом ребёнке потенциал. Как он часто говорит: «Не каждый может стать чемпионом, но каждый может полюбить лёгкую атлетику всем сердцем».

Тренер, который всегда рядом

- Я тренировался под руководством Николая Владимировича с 1973 по 1979 год, - рассказывает Сергей ГОРШКОВ. - Но один случай запомнился особенно ярко. На 2–м или 3 курсе института я возвращался с каникул из Костаная в Алма-Ату. Сижу ночью в аэропорту, устал, задремал... и внезапно чувствую, как меня кто-то трясёт за плечо. Открываю глаза - передо мной стоит тренер! В первый момент я вообще не понял, где я и что происходит. Казалось, это сон.

Оказывается, Николай Владимирович тоже был в аэропорту, ехал на очередные соревнования. Услышав объявление диспетчера, что разыскивают пассажира с фамилией его воспитанника, нашёл его, разбудил и проводил на самолёт.

Этот случай, как и вся жизнь Никодимыча, прекрасно характеризует его. Он никогда не был равнодушен к людям, по мере возможности заботился, поддерживал, был рядом в нужный момент.

Тренер - тот, кто верит в ученика

Елена ВИННИК тренировалась у Никодимыча с 1972-го по 1980 год. Сейчас живет в Екатеринбурге:

- Феномен Климова - в его уникальной способности жить жизнью своих воспитанников. Он не отделял спорт от остальных сторон нашей жизни, а с головой погружался в наши проблемы, радости и переживания. Николай Владимирович был наставником, другом, а порой и вторым отцом. И даже спустя десятилетия то поколение учеников сохраняет с ним связь, навещает, советуется.

Вместо нынешнего манежа в Житикаре у нас был школьный коридор.Для тренировки бега с барьерами мальчишки тащили тяжёлые рулоны конвейерной ленты, укладывали их, а мы, девчонки, расставляли барьеры. Сектор для прыжков сооружали тоже самостоятельно, клали маты высотой в 1 м.

32-летний Николай Климов со своими юными спортсменами (Валерий Гребнев, Рая Солодкова, Аркадий Брылин, Нина Журавлёва, Александр Татарченков, Люба Миняева, Екатерина Беланович, Светлана Шефер (Костенко), Елена Винник, Мария Шиц, Валерий Медведев, Светлана Татарченкова, Ольга Циммерман, Сергей Лысюк)

Все это мы делали вместе с тренером, который брал на себя основную тяжесть физической работы. Он всегда был рядом, поддерживал и своим примером показывал, как нужно трудиться.

Николай Владимирович был не только тренером. Он учил нас быть личностями. Он знал, чем живёт каждая наша семья, помогал в трудные минуты, поддерживал словом и делом. На тренировках приносил книги о великих спортсменах и советовал их читать. Я до сих пор храню десятки изданий серии «Спорт и личность». Эти книги помогали нам не только понимать спорт, но и учиться преодолевать себя, воспитывать волю и характер.

Среди нас, ребят, никогда не было конфликтов или демонстрации превосходства между старшими и младшими. Как пример - мы всей группой подрабатывали, чтобы приобрести одну или две пары крутых тогда чешских шиповок фирмы Botas, да еще со съемными шипами. Тренер, не знаем как, через своих воспитанников, коллег-тренеров заказывал за границей спортивную обувь, затем отдавал их только тем, кто старательно тренировался и выступал на соревнованиях

Особенно запомнился мне случай с одним юношей, у него был диагноз ДЦП, он был освобождён от физкультуры. Николай Владимирович, будучи учителем физкультуры, сказал ему: «Хочешь, приходи на урок и занимайся». Этот парень постепенно втянулся, позже стал играть в настольный теннис и вскоре даже выигрывал областные соревнования.

Таков был наш тренер - человек, который верил в каждого.

«Это девчонка будет ходить!»

А эти слова Климов сказал однажды мне, автору этой статьи. Их я часто вспоминаю…

Я познакомилась с Николаем Владимировичем в конце мая 2000-го. Мне было 13 лет. Тогда с одноклассницами, нас было с десяток, пришли на первую тренировку по легкой атлетике, она проходила на стадионе «Горняк», который был далеко не таким современным и красивым, как сейчас.

Сауле Куанбек: «Я счастлива, что родная племянница, 11-летняя Тасним Куанбек, тренируется у моего Учителя, нашего Никодимыча»»

Неделя за неделей – и ряды новичков редели. Через месяц тренер был вынужден уехать по семейным обстоятельствам. Это был, пожалуй, единственный раз на моей памяти, когда Климов уехал, оставив ребят надолго самостоятельно заниматься. Каждый из нас получил задание, все знали, какой объем нагрузок требовался. Среди новеньких я осталась одна, старшие девчата Людмила и Иринка всячески помогали, подсказывали, что делать и как правильно выполнять упражнения.

Никодимыч - именно так мы его зовем по сей день, признаюсь, долгое время я была уверена, что так звучит его полное имя, порой даже было неловко произносить его без отчества. Позже я поняла, что это производное от его имени и отчества. Легенды утверждают, что Никодимычем прозвал его один из тренеров в Джетыгаре. Итак, вернувшись к работе, тренер с одобрением улыбнулся мне, приобнял, и сказал: «Это девчонка будет ходить!». Он поверил в меня!

И ходила же, вплоть до конца августа 2005 года, пока не уехала на учебу в другой город. Ни актированный день в школе, ни праздник – ничто не могло стать причиной пропусков. Ни мороз, ни дождь, ни зной - ничто не останавливало воспитанников Климова. Тогда мне казалось, что лучше я вытерплю 20-30 минут бега в самую плохую погоду, какая только может быть, чем потом попаду под раздачу Никодимычу.

Ох, уж эта раздача… Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была Педагогика. Климов - из тех Учителей, кто умеет подобрать слова, чтобы воспитаннику не было обидно, но было совестно. Вот тогда ребенок и делает осознанный выбор.

Досье «НГ»

Николай Владимирович Климов, ветеран спорта, тренер по легкой атлетике.

Родился 29 января 1945 г. на станции Ханьдаолацзн (КНР). Закончил школу тренеров при Омском государственном институте физической культуры.

Спортивную трудовую деятельность начал в 1967 г. 9 лет проработал преподавателем физкультуры в школе № 3 (нынешняя школа №1 ), более 25 лет - тренером по легкой атлетике в ДЮСШ и более 12 лет преподавателем физического воспитания, тренером в Житикаринском политехническом колледже. Выйдя на пенсию, продолжает трудиться, тренируя легкоатлетов района.

Воспитанники выступали на соревнованиях республиканского и международного уровней, чемпионатах Средней Азии, СССР.

Т. Беспалова, В. Ефименко - чемпионы Казахстана по прыжкам в высоту, О. Силифонова, И. Мясоедова - многократные чемпионы Казахстана и Средней Азии по толканию ядра, В. Лоцман - призер Казахстана по десятиборью (в дальнейшем стал тренером), А. Зелинский - чемпион Казахстана в беге на 5 000 м, Н. Голубева заняла 4 место в первенстве РК в беге на 800 м, Г. Лука - бронзовый призер чемпионата РК среди юниоров в беге на дистанции 5 000 м.

Илья Симаков занял 1 место по прыжкам в длину и 2 место в эстафете 4х100 на первенстве РК по легкоатлетическому четырехборью среди мальчиков и девочек 2010 г. р. и младше, Тамерлан Довгань - 1 место в прыжках в длину на чемпионате РК в 2024 году и 3 место по легкоатлетическому четырехборью чемпионата РК. Георгий Козырин и Тамерлан Довгань - в составе сборной Костанайской области стали чемпионами РК по легкоатлетическому четырехборью среди юношей 2011-2012 г. р.

Награды:

1984 г. - звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР»

2008 г. – Почетная грамота председателя Министерства туризма и спорта РК,

2008 г. - лауреат именной премии «Алтын канат»» АО «Костанайское минералы» в номинации «За вклад в развитие спорта Житикаринского района».

2011 г. – юбилейная медаль в честь 20-летия Независимости РК

2012 г. - звание «Почетный гражданин Житикаринского района»

2024 г. – медаль «Еңбек ардагері» Министерства туризма и спорта РК

С супругой Татьяной Григорьевной вырастили двух сыновей.