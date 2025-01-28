В Екатеринбурге третий год подряд прошла Уральская лыжная многодневка «Тур де Бург» на Кубок мэра города, в которой принимают участие как любители, так и профессионалы, а призовой фонд составляет более 1 млн рублей.

Вячеслав Гаранин на дистанции / Фото vk.com/grosport

Соревнования в этой уникальной многодневной спринтерской лыжной гонке проводятся в категориях «PRO» и в восьми возрастных группах среди любителей. В программу «Тур де Бург» входят вечерняя гонка с масс-стартом, дневная гонка с раздельного старта и гонка преследования в гору. Сами гонки прошли на учебно-спортивной базе «Динамо» и на территории горнолыжного комплекса «Уктус».





Серебряный призер Уральской многодневки «Тур де Бург» в своей возрастной группе Вячеслав Гаранин на пьедестале (№40) / Фото vk.com/grosport

В числе 150 участников многодневной гонки в этом году были и три лыжника из Костанайской области. Наиболее успешно выступил в многодневке Вячеслав Гаранин из Костаная, соревновавшийся в возрастной группе 50-59 лет. В вечерней гонке на 7,5 км с масс-стартом он финишировал вторым с результатом 19 мин. 52,6 сек. Также вторым был он и в индивидуальной гонке на 7,5 км свободным стилем - 20.35,8. Вновь став вторым и в гонке преследования в гору на 2 км (7.20,7), он завоевал в своей возрастной группе второе место и в многодневке.

Наиль Башмаков на дистанции гонки в гору / Фото vk.com/grosport

В категории «PRO» нашу область представлял член национальной сборной Казахстана Наиль Башмаков, выступавший в этой многодневке в перерыве между этапами Кубка Восточной Европы. Его основными соперниками в Екатеринбурге были олимпийский чемпион 2022 года в Пекине Денис Спицов, серебряный призер Олимпийских игр Иван Якимушкин, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Белов, бронзовый призер Олимпийских игр биатлонист Евгений Гараничев.

По итогам трех гонок Башмаков занял четвертое место, финишировав четвертым в гонке на 10 км с масс-стартом с результатом 22 мин. 49,8 сек., став пятым в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем (23.23,8), и четвертым поднявшись на гору в гонке преследования на 2 км (5.38,7).

Алексей Горбаченко на старте гонки преследования / Фото vk.com/grosport

Алексей Горбаченко из Рудного выступал среди лыжников возрастной группы 65-69 лет и трижды финишировав пятым - в масс-старте на 5 км (18.12,5), в индивидуальной гонке на 5 км свободным стилем (18.44,3) и в гонке преследования в гору на 2 км свободным стилем (11.47,0).

А победителем гонки в категории «PRO» стал Денис Спицов из Вологды.