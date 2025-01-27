Соревнования прошли 26 января в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Победителем турнира среди мужчин стал кандидат в мастера спорта из Рудного Анатолий Жаборовский. Он был вне конкуренции и одержал победу во всех встречах.

Второе и третье место разделили отставшие от него на полтора очка костанайцы Сейтхан Фазылханов и Петр Самойлов. Уместно напомнить, что оба они успешно выступили и на проходившем неделю назад городском турнире.

В состязаниях женщин, как и на городском турнире, первой стала мастер спорта по шашкам Софья Ершова. Второе и третье места поделили Татьяна Ланговая и Акбике Дабылова.

В феврале ожидаются соответствующие турниры уже по шашкам. Серия проводится в преддверии спартакиады, которая ожидается в начале лета. По предварительным сведениям, ее намечено провести в Астане.