На паркете СРК «Костанай» прошла двухматчевая серия XXXIII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги сезона-2024/2025, в которой БК «Тобол» принимал столичную «Астану».

Атакует БК «Тобол» / Фото vk.com/bctobol

Команды уже встречались в начале сезона в Астане, и тогда две победы одержал «Тобол» (84:77 и 72:70).

Первый матч в Костанае хозяева начали пятеркой в составе Павла Ильина, Шаима Куанова, Демонте Флэннигана, Адильхана Марата и Антона Быкова. И с первых мнут встречи костанайские баскетболисты стали создавать отрыв, достигший к окончанию первой четверти 14 очков - 32:18.

К середине второй четверти отрыв составлял уже 20 очков - 45:25 и сохранился таким до большого перерыва - 53:33.

А третий игровой отрезок стал самым результативным в матче и принес «Тоболу» дополнительно еще 17 очков отрыва - 88:51. И стало понятно, что не за горами и стоочковый рубеж, который был пройден на четвертой минуте четвертой четверти - 102:63.

В оставшееся время команды доигрывали встречу уже на небольших скоростях, но не забывая пополнять свои копилки, разница в которых к финальному свистку составила 44 очка - 114:70 (32:18, 21:15, 35:18, 26:19).

Самым результативным игроком в этой встрече стал набравший 28 очков Адильбек Битенов, открывший трехочковыми бросками и счет в матче, и вторую сотню очков команды. А очередной дабл-дабл записал на свой счет Антон Быков, набрав 18 очков и совершив 12 подборов. Демонте Флэнниган принес в копилку команды 17 очков, Павел Ильин - 14, Константин Двирный - 13, Василий Петришинец - 9, Адильхан Марат - 5, Шаим Куанов - 4, Дарим Султанов, Рамиль Уразбаев и Артур Джунусов - по 2.

Под кольцом «Астаны» Антон Быков / Фото nbf.kz

Главный тренер «Тобола» Тимур Султанов сделал две замены в стартовой пятерке на второй матч, выпустив на паркет Назмутдинова и Петришинца вместо Флэннигана и Марата. Но на начале игры это практически не отразилось. Первая четверть, хоть и с меньшей разницей, но осталась за хозяевами - 23:16. А к большому перерыву «Тобол», благодаря показанной во второй четвери лучшей результативности в двух матчах, опережал соперника на 26 очков - 63:37.

Еще полтора десятка очков принесли хозяева к своему отрыву к концу третьей четверти - 94:53. Пройдя до середины заключительного игрового отрезка рубеж в сто очков - 101:63, «Тобол» слегка сбросил темп игры и в итоге уступил два очка в четвертой четверти. Однако его победа и во втором матче выглядела более чем убедительной - 112:73 (23:16, 40:21, 31:16, 18:20).

Самым результативным в команде вновь стал Адильбек Битенов, на счету которого 25 очков. А капитан команды Шаим Куанов стал автором дабл-дабла с 16 набранными очками и 10 результативными передачами. Антон Быков набрал 15 очков, Павел Ильин - 12, Василий Петришинец и Дарим Султанов - по 11, Демонте Флэнниган и Константин Двирный - по 9 и Артур Джунусов - 4.

Свои следующие матчи в рамках регулярного чемпионата «Тобол» проведет только в марте. В первые два дня весны он сыграет в южной столице с БК «Алматинский Легион».

А в феврале национальная сборная Казахстана проведет в Астане заключительные матчи отборочного группового турнира Кубка Азии со сборными Катара (21 февраля) и Ирана (24 февраля). В состав национальной сборной РК на эти игры вызваны капитан «Тобола» защитник Шаим Куанов и нападающий команды Антон Быков, а помогать готовиться к этим играм главному тренеру сборной Тиграну Гекчяну будет наставник «Тобола» Тимур Султанов.

В январе также стало известно, что баскетбольный клуб «Актобе» покидает чемпионат Казахстана в связи с прекращением финансирования на 2025 год управлением физической культуры и спорта акимата Актюбинской области.

Созданный в 2017 году БК «Актобе» дебютировал в Национальной лиге в сезоне-2019/2020, став перед этим победителем в Высшей лиге, а в прошлом сезоне, как и в сезоне-2021/2022, успешно боролся с «Тоболом» в сериях за бронзовые медали чемпионата.