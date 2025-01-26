В Усть-Каменогорске в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова рудненский «Аят» провел свою предпоследнюю двухматчевую серию первого этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy, в которой его соперником был местный клуб «Торпедо».

Нападающий «Горняка» Роман Поляничев уводит шайбу от своих ворот / Фото pro.ligasy.kz

Устькаменогорцы на этот момент занимали в турнирной таблице чемпионата второе место, набрав 50 очков в 34 играх, а рудничане шли на шестом месте с 42-мя очками в активе после 36 игр.

В первой очной серии, которая прошла в Рудном, команды поделили очки - хозяева, одержав победу в стартовой игре (3:1), во второй потерпели свое первое поражение в сезоне (1:4).

Начало первой встречи в Усть-Каменогорске прошло в равной борьбе, о чем говорит и количество нанесенных в первом периоде бросков по воротам - по 13. Но при этом гостей подвели удаления. Уже на 3-й минуте они оказались в меньшинстве после удаления защитника Руслана Габазова за удар соперника клюшкой. А вскоре «Горняк» был наказан двухминутным штрафом за умышленную задержку игры вратарем Владиславом Нуреком. Однако, играя в формате «три на пять» рудничане сумели выстоять, после чего капитан гостей Александр Куршук, а затем и лучший бомбардир чемпионата Владимир Гурин создали опасные моменты уже у ворот хозяев.

И все же на последней минуте периода, когда в составе «Горняка» был удален Никита Ляпунов за игру высоко поднятой клюшкой, устькаменогорцам удалось открыть счет. Сделал это за 20 секунд до первого перерыва нападающий хозяев Илья Кляузов.

На исходе четвертой минуты второго игрового отрезка нападающий гостей Данила Барабаш после передач Владимира Кротова и Алексея Власкина броском слева с острого угла восстановил равновесие. В середине периода команды две минуты играли с четырьмя полевыми игроками после обоюдного удаления за грубость и драку, в составе рудничан наказание отбывал форвард Андрей Ревацкий. Не прошло и двух минут после возвращения команд к игре в полных составах, как у «Горняка» за блокировку был удален защитник Дмитрий Васильев. И «Торпедо» вновь вышло вперед, усилиями нападающего Никиты Колобова реализовав очередное свое большинство.

В заключительном периоде хозяева льда значительно усилили натиск на ворота рудничан, позволив им всего два раза за игровой отрезок бросить по воротам. А один из десяти бросков торпедовцев стал результативны. И вновь случилось это, когда «Горняк» играл в меньшинстве после удаления Никиты Ляпунова за толчок соперника клюшкой. У хозяев отличился на 48-й минуте оформивший дубль Кляузов, а автором результативной передачи при этом стал вратарь хозяев Андрей Янков. И финальная сирена зафиксировала победу «Торпедо» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Первый период второго поединка, как и в матче накануне, прошел в равной борьбе, с равным количеством бросков по воротам - по восемь и также завершился с преимуществом хозяев, которые открыли счет уже на 2-й минуте первым же броском. Но на этот раз шайба, автором которой стал нападающий «Торпедо» Андрей Рунов, была заброшена в ворота гостей при игре в равных составах. Как и вторая шайба, которую забросил в ворота «Горняка» через четыре минуты защитник хозяев Евгений Сулимов.

А между этими заброшенными шайбами команды успели поиграть в усеченных составах. Вначале за грубость последовало обоюдное удаление, и на скамейку штрафников у «Горняка» отправился Владимир Кротов, а через десять секунд за грубую игру против Андрея Ревацкого, получившего травму, хозяева и вовсе остались втроем. Но это большинство рудничанам реализовать не удалось.

Зато удалось воспользоваться численным преимуществом на шестой минуте второго периода, в котором гости выглядели намного предпочтительней хоккеистов устькаменогорского клуба, нанеся до второго перерыва в три раза больше бросков - 20 против пяти у хозяев. А реализовал большинство на 26-й минуте защитник «Горняка» Руслан Саввин при поддержке Романа Поляничева и Евгения Степанова.

Однако чуть более чем через минуту нападающий «Торпедо» Никита Мерзликин сделал счет 3:1, который остался неизменным до второго перерыва.

Очень хорошо провели рудничане и третий период, также имея в нем игровое преимущество, которое после удаления в составе хозяев за три минуты и три секунды до окончания матча превратилось и в численное. Гости поменяли в этот момент вратаря на шестого полевого игрока, а вскоре в составе хозяев последовало еще одно удаление. Но, даже играя в формате «шесть на три», рудничанам не удалось изменить счет. И вновь финальная сирена зафиксировала победу «Торпедо», и вновь со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

Устькаменогорцы после двух подряд побед поднялись на первое место. «Горняк» же, сохранив за собой шестое место, завершит регулярный чемпионат матчами 27 и 28 января в Павлодаре против замыкающего турнирную таблицу «Иртыша».