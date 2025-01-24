А именно - в уставные фонды ГКП «Костанай-Су» и ГКП «КТЭК», которые являются государственными предприятиями акимата города. На какие нужды пошли деньги, на совещании 20 января сообщила руководитель отдела финансов Раиса АЙТКУЖИНОВА.

Иллюстративное фото из архива "НГ"



«Костанай-Су» получило 3,6 млрд тенге на реконструкцию объектов водоснабжения со сроками реализации 2023 -2025 годы, то есть часть из них переходящие.

- Речь идет о реконструкции и восстановлении системы водоподготовки на очистных сооружениях водопровода, а также о реконструкции нескольких самотечных канализационных коллекторов: коллектора диаметром 800 мм от камеры на пересечении улиц К. Доненбаевой - Узкоколейная до канализационной насосной № 8; по улицам Комарова, Соколовская (в границах улиц Строительная – Фролова); по улице Фролова, лог Абильсай (в границахулиц Шаяхметова – Баймагамбетова; по ул. Гоголя в границах улиц 1 Мая – Баймагамбетова, - проинформировала Айткужинова.

Канализационная сеть в областном центре сильно изношена. Некоторые объекты в эксплуатации 40-50 лет без капитального ремонта. Например, когда осенью 2023 года на участке коллектора по ул. Строительная - Фролова вскрыли место аварии, работники ГКП «Костанай-Су» увидели, что верхней части трубы просто нет - полностью разрушилась.

ГКП «КТЭК получило 6,3 млрд тенге на реконструкцию 12 объектов теплоснабжения. В 2024 году 6 из них введены в эксплуатацию, в том числе после реконструкции участки тепломагистралей по ул. Летунова, ул. Матросова, пр. Абая, ул. Гашека. Также в конце года были выделены 1,5 млрд тенге на реконструкцию мазутного хозяйства ТЭЦ.