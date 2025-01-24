Этап Кубка мира по боксу от World Boxing в 2025 году пройдет в Казахстане, передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Новая боксерская организация, которая вскоре может официально получить допуск к проведению отбора на Олимпийские игры, создала новый международный турнир. В Кубке мира будет четыре этапа, на каждом из которых будут разыграны рейтинговые очки.

"Определилось время проведения чемпионата мира, который состоит из нескольких этапов. Второй этап будет организован в период с 30 июня по 7 июля в Казахстане", - сообщает пресс-служба Федерации бокса РК.

Первый этап нового соревнования пройдет в Бразилии с 30 марта по 7 апреля. Место третьего этапа пока не определено, известно лишь что он пройдет с 21 по 27 июля. Финал нового турнира состоится с 15 по 22 ноября в Индии.

Отметим, что Казахстан официально вступил в World Boxing 4 ноября, но при этом остался и в другой организации Международной ассоциации бокса (IBA). Ранее Международный олимпийский комитет окончательно исключил IBA из списка признанных организаций и лишил ее права проводить квалификацию к Олимпиадам.