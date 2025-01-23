Незаконную деятельность интернет-магазина, занимающегося продажей электронных табачных изделий, пресекли сотрудники управления по противодействию наркопреступности. У двух местных жителей, продававших вейпы через Telegram, изъяли 8,5 тыс. изделий.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в одном из магазинов города в подвальном помещении осуществлялась незаконная торговля вейпами. Здесь также находился колл-центр для приема заявок через Telegram, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате обыска в распределительном пункте были изъяты 73 картонные коробки с 8,5 тысячами электронных табачных изделий. Кроме того, были изъяты 6 курительных устройств, 4 ноутбука, 10 аккумуляторов для вейпов, 7 мобильных телефонов, 2 системных блока от компьютеров.

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По словам одного из задержанных, товар заказывали у поставщиков из Алматы. За один вейп продавцы просили около 10 тысяч тенге.

По факту незаконного оборота некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них полиция начала досудебное расследование. За распространение данных изделий нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо арест до 50 суток.

Полиция сейчас проводит мероприятия, чтобы установить нелегальный канал поставки вейпов.