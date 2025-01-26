Луна оказывает непосредственное влияние на все живое на нашей планете, в том числе и растения, регулируя ток сока и энергии в их корнях и стеблях, так же как она влияет на приливы и отливы в морях.

Первый современный лунный календарь под названием «Посевные дни» был издан в Германии в 1963 году. Его автором стала Мария Тун, которая, всю жизнь работала в поле и разделяла идеи влияния космоса на растения.

В научном мире считается, что при посадке необходимо ориентироваться в первую очередь на погоду и климат отдельно взятого региона, а фазы луны не оказывают никакого действия на развитие рассады и ее плодоношение. Однако лунные посевные календари очень популярны среди огородников, поэтому публикуются ежегодно.

Считается, что посаженное на растущую Луну семя быстро проклюнется и даст крепкие сильные ростки. Пересаженная рассада быстрее примется и даст более обильный урожай. Но стоит учесть, что в данный период не рекомендовано производить обрезку растений, а также прополку сорняков...

C пoмoщью этoгo кaлeндapя вы cмoжeтe узнaть нe тoлькo caмыe блaгoпpиятныe дни для пocaдки pacтeний, нo и oпpeдeлить, в кaкoe вpeмя cлeдуeт зaнимaтьcя тeми или иными caдoвыми мepoпpиятиями. Дaнныe для зимниx мecяцeв мoжнo c уcпexoм иcпoльзoвaть пpи paзвeдeнии oгopoдa нa пoдoкoнникe и paбoт в тeплицe.

В дни, неблагоприятные для посева и пересадки любых культур, вообще не стоит тревожить растения, так как они очень плохо будут переносить любое повреждение. Рекомендованные виды работ: вскопка и вспашка участка, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с сорняками и различными вредителями.

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