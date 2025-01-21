В Уральске на паркете спортивного комплекса «Орал» прошли матчи 19-го и 20-го туров чемпионата Казахстана по футзалу между местным «Байтереком» и «Аятом».

Бразильский игрок «Аята» Жеже против бразильского игрока «Байтерека» Рикардиньо / Фото instagram.com/mfc_baiterek

Рудничане перед этими турами, ставшими для них первыми гостевыми в наступившем году, занимали пятое место в турнирной таблице, набрав после 14 игр 23 очка. Уральцы отставали от них на пять очков и располагались на восьмой строчке.

Первый очный поединок между этими клубами стал очень результативным - команды на двоих забили десять голов. Причем ни одной из команд не удавалось по ходу встречи оторваться от соперника более чем на один мяч.

Уже на 2-й минуте гости открыли счет. Сделал это Лазар Маринкович после розыгрыша углового удара на правом краю. Через две минуты после перехвата мяча в штрафной площади «Аята» Рикардиньо сравнял счет. В следующую же минуту гости вновь могли выйти вперед, но Жеже не сумел переиграть с пенальти своего соотечественника бразильского вратаря «Байтерека» Далтона Вужанского. Однако на 7-й минуте это все же случилось после неожиданного удара слева Ахмеда Борханова, пославшего мяч в сетку ворот хозяев между ног вратаря.

Уральцам, чтобы восстановить равновесие, понадобилось на этот раз всего сорок секунд, после чего бразильский нападающий «Байтерека» Нигуэба ударом с близкого расстояния сделал счет 2:2. А еще через четыре минуты усилиями капитана команды Агедиля Мадиярова, замкнувшего у правой штанги передачу из глубины поля, впервые в счете повели хозяева. Но перед перерывом Шушу, получив передачу от Борханова, переиграл двух игроков уральского клуба и в третий раз сделал счет равным - 3:3.

Больше половины игрового времени второго тайма прошло без забитых мячей, а затем с интервалом в одну минуту их случилось сразу три. На 32-й минуте Нигуэба, перехватив мяч на половине площадки гостей, перекинул его через вратаря «Аята» Рауана Сисенгалиева. На 33-й минуте Жеже ударом от центральной линии сравнял счет, а на 34-й минуте Рикардиньо снова сделал хозяев лидерами - 5:4.

И все же точку в матче поставили рудничане, в составе которых вышедший на паркет вместо вратаря в качестве пятого полевого игрока Антон Рындин на 38-й минуте подкараулил мяч у левой штанги и перевел его в сетку ворот после передачи Ерсултана Сагындыкова - 5:5.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин оформил дубль во втором матче с «Байтереком» / Фото instagram.com/mfc_baiterek

Во втором матче гости провели в первом тайме в ворота соперника три безответных мяча, авторами которых стали Ахмед Борханов, отличившийся на 6-й минуте ударом из центра площадки, капитан «Аята» Азат Валиуллин, на 9-й минуте с линии штрафной площади неотразимо пробивший в правый верхний угол ворот, и Леандерсон, поразивший ворота ударом в касание на 16-й минуте.

К пятой минуте второго тайма Давуд Штибегов и Нигуэба сократили счет до минимума - 2:3. Однако на 27-й минуте Валиуллин результативно завершил красивую комбинацию гостей, оформив дубль. А через три минуты Жеже вновь сделал счет разгромным. Довершил разгром «Байтерека» в этом матче Иван Марахов, со своей половины площадки отправивший мяч в пустые ворота игравших с пятью полевыми игроками хозяев - 2:6.

Набрав в двух матчах четыре очка, «Аят» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, которую возглавляет «Кайрат» (39 очков), одержавший в этих турах две гостевые победы над занимающей девятое место «Астаной» (17 очков) - 4:2 и 12:4. Две победы и на счету идущего вторым «Семея» (36 очков), также в гостях переигравшего «Ордабасы» (23 очка) - 6:2 и 3:0, опустившегося на шестое место. Замыкающий первую тройку «Жетысу» (30 очков) поделил очки на своем поле с поднявшимся на пятое место «Атырау» (24 очка) - 1:5 и 6:2. Пропускавший туры «Актобе» (21 очко) остался на седьмом месте, а «Тулпар» (11 очков) взял четыре очка в гостях в матчах с замыкающим турнирную таблицу «Каспием» (6 очков) - 2:2 и 4:3 и начал преследовать столичный клуб.

В матчах 21-го и 22-го туров «Аят» 24-го и 25-го января будет принимать в Рудном «Астану».