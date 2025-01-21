По подозрению в преступлении сотрудники криминальной полиции задержали 34-летнего ранее судимого мужчину. Он похитил сейф с двумя 12-калиберными ружьями из дома жителя села Ашутасты.

- Оружие хранилось в соответствии с законом, находилось в сейфе, прикрепленном к стене и полу, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Сейф по размерам небольшой и не тяжелый. Подозреваемый вырвал его от стены и от пола, так как в доме кирпичные стены. После уже с помощью инструментов он вскрыл его.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Похищенное имущество было изъято.

Для какой цели мужчина похитил сейф с оружием, установит следствие. Пока у полиции есть только предположение, что он хотел продать ружья.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. За кражу оружия ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, так как это преступление квалифицируется как тяжкое.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО