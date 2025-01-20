По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 января, на территории области ожидается снег, особенно сильный утром на севере и востоке. Кроме того, прогнозируется метель, а на востоке - туман. В среду, 22 января, на севере, юге и востоке будут снегопады с метелью, на западе ночью и утром туман.

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу снег, метель.

- Во вторник по области ночью и днём будет одинаковая температура - 9-14 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём прогнозируем -1...-6°С, на юге до 3 градусов выше нуля. В среду ночью столбики термометров опустятся до отметок -23...-28°С, на юге и востоке до -20°С. Днём мороз будет довольно чувствительным: -20...-25°С, на юге и востоке -17°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью и днем -4...-6°С. В среду: ночью -23...-25°С, днём -20...-22°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с и отдельными порывами до 23 м/с. В среду - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе и севере с усилениями до 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

