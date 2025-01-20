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Два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

20 января 2025, 16:21 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К запланированным работам с 21 по 24 января добавили еще два района.

Иллюстративное фото freepik.com

До конца недели отключения света пройдут в восьми районах областного центра:

ТП -15 (работы на ПС)

21 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Алекс», 
  • «Апгрейд», 
  • «Каменный цветок», 
  • кафе «Волна».

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 19.

Частный сектор:

  • ул. 5 Апреля, 28-38, 
  • ул. Гоголя, 29-43, 
  • ул. Каирбекова, 1-47, 
  • ул. Павлова, 18-25,17/1,18/2-18/6, 20/3,
  •  пр. Абая, 142-158, 
  • ул. Дощанова, 1-16 А.

ТП -44 (работы на ВЛ)

с 21 по 24 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Василек».

Частный сектор:

  • ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5, 
  • ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, 
  • ул. Сибирская, 52-79, 
  • проулок Садовый, 33/1-33/20, 
  • ул. Соколовская, 50/1-50/13, 
  • ул. Плеханова, 1-24, 
  • ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3,
  • ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.

ТП – 451 (работы на ПС)

21 января с 10:00 до 18:00

  • ресторан «Гранат», 
  • офис парка «Саябак».

ТП -101 (работы на ПС)

22 января с 10:00 до 18:00

  • административное здание по ул. Победы, 70.

Промзона по ул. Челябинская - Карбышева (работы на ВЛ)

22 января с 10:00 до 18:00

  • ИП Федоров, 
  • ИП Игликов, 
  • ИП Божко, 
  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Брунер, 
  • ИП Емельянова, 
  • ИП Жалкенов, 
  • АвтоЦон, 
  • + АВД, 
  • ТОО «Люкс-2016», 
  • ТОО «Фабий», 
  • ТОО «АРТ-пласт», 
  • ТОО «Мир пласт», 
  • ТОО «Сапа +», 
  • АЗС «Гелиос».

ТП - Дачи (работы на ВЛ)

23 января с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Академия радости».

Частный сектор:

  • ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Костанайская, 
  • пр. Кобланды Батыра, 49/2, 49/3, 51/1.

ТП -462 (работы на ПС)

23 января с 10:00 до 18:00

  • учреждение «Костанайский социально-технический колледж», 
  • НАО «Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы», 
  • общежитие.

ТП - 057 (работы на ВЛ)

24 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 2-я Совхозная, 1/1, 3/3, 5/4, 7/1-7/18.