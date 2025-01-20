Два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К запланированным работам с 21 по 24 января добавили еще два района.
Иллюстративное фото freepik.com
До конца недели отключения света пройдут в восьми районах областного центра:
ТП -15 (работы на ПС)
21 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Алекс»,
- «Апгрейд»,
- «Каменный цветок»,
- кафе «Волна».
Спальный сектор:
- ул. Павлова 19.
Частный сектор:
- ул. 5 Апреля, 28-38,
- ул. Гоголя, 29-43,
- ул. Каирбекова, 1-47,
- ул. Павлова, 18-25,17/1,18/2-18/6, 20/3,
- пр. Абая, 142-158,
- ул. Дощанова, 1-16 А.
ТП -44 (работы на ВЛ)
с 21 по 24 января с 10:00 до 18:00
- магазин «Василек».
Частный сектор:
- ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5,
- ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12,
- ул. Сибирская, 52-79,
- проулок Садовый, 33/1-33/20,
- ул. Соколовская, 50/1-50/13,
- ул. Плеханова, 1-24,
- ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3,
- ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.
ТП – 451 (работы на ПС)
21 января с 10:00 до 18:00
- ресторан «Гранат»,
- офис парка «Саябак».
ТП -101 (работы на ПС)
22 января с 10:00 до 18:00
- административное здание по ул. Победы, 70.
Промзона по ул. Челябинская - Карбышева (работы на ВЛ)
22 января с 10:00 до 18:00
- ИП Федоров,
- ИП Игликов,
- ИП Божко,
- ИП Исенбаев,
- ИП Брунер,
- ИП Емельянова,
- ИП Жалкенов,
- АвтоЦон,
- + АВД,
- ТОО «Люкс-2016»,
- ТОО «Фабий»,
- ТОО «АРТ-пласт»,
- ТОО «Мир пласт»,
- ТОО «Сапа +»,
- АЗС «Гелиос».
ТП - Дачи (работы на ВЛ)
23 января с 10:00 до 18:00
- детский сад «Академия радости».
Частный сектор:
- ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Костанайская,
- пр. Кобланды Батыра, 49/2, 49/3, 51/1.
ТП -462 (работы на ПС)
23 января с 10:00 до 18:00
- учреждение «Костанайский социально-технический колледж»,
- НАО «Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы»,
- общежитие.
ТП - 057 (работы на ВЛ)
24 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 2-я Совхозная, 1/1, 3/3, 5/4, 7/1-7/18.
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