Завершающая стадия турнира прошла 18–19 января в областной научной библиотеке им. Л. Н.Толстого.

В состязаниях мужчин первое место занял Петр Самойлов, одержавший 6 побед и сделавший лишь одну ничью. И это при том, что и среди всех участников турнира, как мужчин, так и женщин, он единственный «тотальник», то есть полностью слепой игрок, различающий фигуры лишь с помощью рук.

Уместно напомнить, что Самойлов - один из сильнейших шашистов области. Призер чемпионата мира по международным шашкам среди людей с ограниченными возможностями зрения и постоянный участник городских и областных турниров по шашкам.

Вторым стал постоянный посетитель городского шахматного клуба Сейткан Фазылханов, который тоже пробует себя и в шашках. Третий – опытный боец и при этом сильный шашист Жаксыбай Есенжолов.

Четвертое место, давшее пропуск на областные соревнования, занял молодой выпускник политехнического колледжа Талгат Имангазиев.

У женщин первой стала Софья Ершова, известный в республике мастер спорта по шашкам. В минувшем году она, помимо прочего, стала чемпионкой Казахстана по шашкам среди инвалидов по зрению.

Второе место у женщин заняла Татьяна Ланговая. Третьей стала Акбике Дабылова известная участием в шашечных турнирах.

Фото предоставлены ОУНБ им. Л. Н. Толстого