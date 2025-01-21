В Казахстане хотят перевести еще одну справку в электронный формат. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

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Минздрав разработал поправки в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности.

В новой редакции сказано, что в рамках оптимизации и автоматизации перевода документов в электронный формат больничный лист может стать электронным.

Электронный больничный, как и бумажный аналог, будет удостоверять о временной нетрудоспособности человека и подтверждать его право на временное освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности.

"Лист о временной нетрудоспособности, справка о временной нетрудоспособности формируются в форме электронного документа по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, лечением в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами", – говорится в тексте документа.

Справку смогут получить как казахстанцы, так и кандасы, а также иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана.

"Отдельным категориям лиц, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц в целях выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам лист о временной нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе", – сказано в проекте приказа.

Оформлять и выдавать электронный больничный смогут организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Проект приказа Минздрава будет находиться на публичном обсуждении до 3 февраля 2025 года. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.