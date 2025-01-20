2024 год оказался для ЕНПФ более успешным по доходности, чем предыдущий. По итогам 2024 года уровень доходности пенсионных активов в ЕНПФ составил 17,84%. Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда, передает Informburo.kz.

При этом уровень инфляции в 2024 году составил 8,6%. Таким образом, вкладчики ЕНПФ по итогам прошедшего года получили реальную доходность в размере 9,24%. Доходность по обязательным пенсионным взносам работодателя за этот же период достигла 17,96%.

В 2023 году реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ была гораздо ниже – лишь 0,31% (уровень доходности составил 10,11% при инфляции 9,8%). В 2022 году доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 6,55% при инфляции 20,3%.