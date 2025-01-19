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В семи районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

19 января 2025, 16:53 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 20 по 24 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключения пройдут у абонентов компании по следующим адресам:

ТП-610 (работы на ПС)

20 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Аврора», 
  • «Вираж», 
  • «Романтик», 
  • «Сирж», 
  • аптека «Биосфера», 
  • кафе «Бархан», 
  • салон красоты «Карамель», 
  • детский сад «Ак-Ерке».

Спальный сектор:

  • ул. В Интернационалистов, 10, 12, 14, 16, 
  • ул. Садовая, 79, 79 А, 81, 100 А, 100 Г.

Частный сектор:

  • ул. Центральная, 3-21,1/1,2/4, 
  • ул. 2-я Центральная, 1-14,
  •  ул. Садовая, 1 Б, 100/3, 75/9, 110/4, 114, 
  • ул. Воинов-Интернационалистов, 6-8, 2/1-2/10, 16/2,17,17/2,17/3.

ТП -15 (работы на ПС)

20 и 21 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Алекс», 
  • «Апгрейд», 
  • «Каменный цветок», 
  • кафе «Волна».

Спальный сектор:

  • ул. Павлова, 19.

Частный сектор:

  • ул. 5 Апреля, 28-38, 
  • ул. Гоголя, 29-43, 
  • ул. Каирбекова, 1-47, 
  • ул. Павлова, 18-25, 17/1, 18/2-18/6, 20/3, 
  • пр. Абая, 142-158,
  • ул. Дощанова, 1-16 А.

ТП -44 (работы на ВЛ)

с 20 по 24 января с 10:00 до 18:00

  • магазин «Василек».

Частный сектор:

  • ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5, 
  • ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, 
  • ул. Сибирская, 52-79, 
  • поезд Садовый, 33/1-33/20, 
  • ул. Соколовская, 50/1-50/13, 
  • ул. Плеханова, 1-24, 
  • ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3, 
  • ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.

ТП – 451 (работы на ПС)

21 января с 10:00 до 18:00

  • ресторан «Гранат», 
  • офис парка «Саябак».

ТП -101 (работы на ПС)

22 января с 10:00 до 18:00

  • административное здание по ул. Победы, 70.

Промзона по ул. Челябинская - Карбышева (работы на ВЛ)

22 января с 10:00 до 18:00

  • ИП Федоров, 
  • ИП Игликов, 
  • ИП Божко, 
  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Брунер, 
  • ИП Емельянова, 
  • ИП Жалкенов,
  •  АвтоЦон, 
  • + АВД, 
  • ТОО «Люкс-2016», 
  • ТОО «Фабий», 
  • ТОО «АРТ-пласт», 
  • ТОО «Мир пласт», 
  • ТОО «Сапа +», 
  • АЗС «Гелиос».

ТП -462 (работы на ПС)

23 января с 10:00 до 18:00

  • учреждение «Костанайский социально-технический колледж», 
  • НАО «Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы», 
  • общежитие.