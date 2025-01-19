План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключения пройдут у абонентов компании по следующим адресам:

ТП-610 (работы на ПС)

20 января с 10:00 до 18:00

магазин «Аврора»,

«Вираж»,

«Романтик»,

«Сирж»,

аптека «Биосфера»,

кафе «Бархан»,

салон красоты «Карамель»,

детский сад «Ак-Ерке».

Спальный сектор:

ул. В Интернационалистов, 10, 12, 14, 16,

ул. Садовая, 79, 79 А, 81, 100 А, 100 Г.

Частный сектор:

ул. Центральная, 3-21,1/1,2/4,

ул. 2-я Центральная, 1-14,

ул. Садовая, 1 Б, 100/3, 75/9, 110/4, 114,

ул. Воинов-Интернационалистов, 6-8, 2/1-2/10, 16/2,17,17/2,17/3.

ТП -15 (работы на ПС)

20 и 21 января с 10:00 до 18:00

магазин «Алекс»,

«Апгрейд»,

«Каменный цветок»,

кафе «Волна».

Спальный сектор:

ул. Павлова, 19.

Частный сектор:

ул. 5 Апреля, 28-38,

ул. Гоголя, 29-43,

ул. Каирбекова, 1-47,

ул. Павлова, 18-25, 17/1, 18/2-18/6, 20/3,

пр. Абая, 142-158,

ул. Дощанова, 1-16 А.

ТП -44 (работы на ВЛ)

с 20 по 24 января с 10:00 до 18:00

магазин «Василек».

Частный сектор:

ул. Садовая, 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5,

ул. Ленинградская, 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12,

ул. Сибирская, 52-79,

поезд Садовый, 33/1-33/20,

ул. Соколовская, 50/1-50/13,

ул. Плеханова, 1-24,

ул. Чернышевского, 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3,

ул. Баймагамбетова, 42-73, 65/1-65/17.

ТП – 451 (работы на ПС)

21 января с 10:00 до 18:00

ресторан «Гранат»,

офис парка «Саябак».

ТП -101 (работы на ПС)

22 января с 10:00 до 18:00

административное здание по ул. Победы, 70.

Промзона по ул. Челябинская - Карбышева (работы на ВЛ)

22 января с 10:00 до 18:00

ИП Федоров,

ИП Игликов,

ИП Божко,

ИП Исенбаев,

ИП Брунер,

ИП Емельянова,

ИП Жалкенов,

АвтоЦон,

+ АВД,

ТОО «Люкс-2016»,

ТОО «Фабий»,

ТОО «АРТ-пласт»,

ТОО «Мир пласт»,

ТОО «Сапа +»,

АЗС «Гелиос».

ТП -462 (работы на ПС)

23 января с 10:00 до 18:00