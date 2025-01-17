Авария в селе Мичуринское произошла вечером 16 января на улице Арман возле магазина "Аспан". Как сообщает пресс-служба полиции, столкнулись автомобили Lifan и Jeep Cherokee.

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- В результате столкновения обе машины получили механические повреждения, - сообщили в ведомстве. - Пострадали двое детей, находившихся в джипе, а также один пассажир из Lifan — все они с травмами доставлены в больницу города Тобыл.

На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.