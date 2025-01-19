Суку алабая, которую назвали Маишей, волонтеры нашли среди гаражей в Рудном. Передали в Костанай, в реабилитационный центр ОО «Надежда Плюс kst».

Маиша любит взаимодействовать и с детьми, и со взрослыми, а также с животными

- Мы привезли ее в Костанай буквально через пару дней после того, как спасли, и увидели, что среди гаражей собака была доведена до состояния абсолютного, тотального скелета, - вспоминает председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Конечно же, Маиша пугала людей своим размером. Но сама при этом едва ходила. В течение 10 дней мы восстановили ее состояние на дорогих кормах. Пропали впавший живот и ребра. Сейчас это крупная и абсолютно адекватная алабаюшка, она взаимодействует и с детьми, и со взрослыми, а также с животными.

Маишу лучше содержать не на цепи: либо свободный выгул (на территории двора), либо вольер.

- Она очень любит людей, у нас имеет полную миску, но, к сожалению, ей не хватает внимания и любви, - добавила Лебединская.

Чтобы забрать Маишу или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ