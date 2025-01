Новые документы НКВД в спецархиве Совета безопасности Украины (СБУ) и ДКНБ по Костанайской области на руководителя польского представительства в Кустанае капитана Мечислава Романьски (Романьского) свидетельствуют, что в Казахстане он был реабилитирован, а на Украине - нет. Ранее, в декабре 2001 года, «НГ» публиковала статью «Из ссылки - на освобождение Родины» - о польском дипломатическом представительстве в Кустанае зимой 1941-1942 гг.

После нападения фашистской Германии на СССР в Лондоне 30 июля 1941 года был подписан договор эмигрантского Правительства Польши и СССР «О создании польской армии на Востоке». В Кустанайской области оказалось 8 570 польских граждан, депортированных в 1940 году, что позволило провести мобилизацию в армию генерала Андерса.

Протокол допроса обвиняемого

Примером служит судьба офицера запаса капитана Мечислава Романьски (Романского) и его сына Андрея, арестованных органами НКВД в 1940 г. на территории Западной Украины, а затем оказавшихся зимой 1941-1942 гг. в составе «представительства штаба польской армии» в Кустанайской области.

Мечислав Романский Фотографии НКВД 1940 г. / Архив СБУ

Из материалов «Протокола допроса обвиняемого Мечислава Романьского. 23.VII.1942-3.IX.1942» следует: «Романьский Мечислав Францишкович, 1888 г. р., уроженец города Львова (Польша), поляк, гражданин Польской Республики, по специальности «счетный работник», женат, капитан запаса польской армии. Жена - Янина, 1894 г. р., сын - Андрей, 1921 г. р.».

Андрей Романский. Фотографии НКВД 1940 г. / Архив СБУ

В ходе допроса органами НКВД Мечислав Романьский выделил свое участие в Первой мировой войне: «В период с 1917 г. по 1918 г. я служил в австрийской армии в чине поручика». Затем «был переаттестован в звание капитана польской армии в запасе». В 1940 году был арестован органами НКВД и осужден к пяти годам заключения. Материалы уголовных дел свидетельствуют, что «в ноябре 1941 г., после освобождения в порядке амнистии из лагеря, он был назначен «регистрационным офицером штаба польской армии», а затем «в феврале 1942 г. утвержден представителем (делегатом) посольства Польской Республики».

Сохранился документ, где командование польской армии в СССР 10 ноября 1941 года удостоверяло (заверено 28 ноября «государственным нотариусом Айдосовой»), что «капитан Романьский Мечислав Францевич назначен представителем командования польской армии и заведующим регистрационным пунктом в городе Кустанае». Начальник штаба польской армии Леопольд Окулицки обращается 10 ноября с просьбой о содействии капитану М. Ф. Романьскому.

Удостоверение капитана М. Ф. Романьского. Город Бузулук. 10 ноября 1941 г. / ГАКО

«Уполномоченный Генштаба Красной армии по польским формированиям в СССР, майор государственной безопасности» Г. С. Жуков подтверждает 12 ноября 1941 г. полномочия капитана М. Романьски в должности офицера «по учету военнообяз.» в выданном тому удостоверении.

Удостоверение офицера по учету военнообязанных польской армии в СССР капитана М. Романски (Романьского). 12 ноября 1941 г. / Архив СБУ

Все распоряжения «Командования польской армии в СССР» поступали в 1942 году из города Бузулук Оренбургской области. Полномочия капитана М. Романьского как регистрационного офицера штаба польской армии лично подтверждает 17 января 1942 года главнокомандующий Польской армии генерал-лейтенант В. Андерс.

Удостоверение капитана Мечислава Романьского, командированного главнокомандующим польской армии генерал-лейтенантом Андерсом. 17 января 1942 г. / Архив СБУ

Плечом к плечу сражаться

2 февраля 1942 года в «Списке представителей польского командования, командируемых для участия в работе комиссий по призыву польских граждан» вновь значится «капитан Романовский (Романьский) - Кустанайская область».

Как представитель командования польской армии капитан Мечислав Романьский регулярно и настойчиво отправлял многочисленные обращения к руководству как области, так и республики. Нередко он высказывал свое возмущение в адрес действий местных властей.

«Не могу не выразить своего глубочайшего изумления! - так без всяких дипломатических реверансов Романьский 6 декабря 1941 г. обращался к областному исполнительному комитету Совета депутатов трудящихся. - А теперь, когда польский боец будет плечом к плечу сражаться рядом с геройским бойцом Красной армии, - именно теперь польграждане встречаются с отношением презрительным и недобрым, а польские женщины, чьи мужья, отцы и братья уже служат в польской армии, подвергаются оскорблениями и обрекаются на голод».

Сохранились многочисленные автографы с обозначением - «Представитель командования польской армии - капитан Романьский М.».

Доверенность капитана М. Романски вахмистру В. Эрнсту. Кустанай. 7 января 1942. / Спецархив ДКНБ по Костанайской области РК

В качестве «заместителя делегата по хозяйственным вопросам» был Вильхельм (Вильгельм) Эрнст. 24 декабря 1941 года и 23 января 1942 года в документах значится его должность - «представитель посольства и командования польской армии Эрнст». Об этом свидетельствует соответствующая доверенность, заверенная нотариусом Кустанайской нотариальной конторы 7 января 1942 г.

Отправлено в польскую армию

В Кустанайской области призыв в армию генерала Андерса производился с санкции союзных, республиканских и местных органов власти в течение полугода, с ноября 1941-го до апреля 1942 года. Всего было призвано с территории Каз. ССР 8 569 польских военнослужащих, из них 5 986 человек были «отправлены в польскую армию», в том числе из Кустанайской области. Об этом свидетельствуют два официальных письма от 17 и 26 мая 1942 года, когда «представитель польпосольства Романьский Мечислав» обращался в Исполнительный комитет Кустанайского областного совета депутатов трудящихся.

Письмо М. Романьского в исполнительный комитет Кустанайского областного совета депутатов трудящихся. Кустанай. 17 мая 1942 г. / ГАКО

В первом письме от 17 мая 1942 года М. Романьский пишет: «В ответ на отношение ваше от 14 с/м № 400/С2/ка сообщаю, что списки польграждан, призванных в армию, мы уже передали областному управлению НКВД в г. Кустанае». Судя по канцелярскому штампу («Получено 21 /VII.1942. Вх./одящий/ № 1665»), письмо дошло до адресата только 2 июня 1942 года [17, л. 159]. Об этом же 26 мая 1942 года «представитель польпосольства Романьский Мечислав» сообщает в письме, что «списки добровольцев, уехавших в польармию с 1 января с/г составлялись нами, согласно нашим инструкциям». При этом он дополнительно уточняет, что «списки призванных в польармию в течение февраля и марта с/г были тоже составлены в трех экземплярах, из коих два вручены областному управлению НКВД, третий же отправлен в штаб польармии вместе с транспортом призванных».

Zofia Ciesielska(в письме к авторам данной статьи) поведала о судьбе своего родного брата. «Мой брат Адам Фрыдлевич был призван в армию ген. Андерса в феврале 1942 г. из подхоза Боровской кумысолечебницы, где мы жили и работали, - вспоминала она в своем письме многие годы спустя. - Ребята-поляки призваны в армию, 2 недели ожидали в Кустанае на поездку в армию в Кермине в Узбекистане. У меня есть письмо от него из Кустаная с адресом полевой почты. Адам тяжело заболел тифом, дизентерией, а в конце на сердце. Выбыл из СССР, умер в Тегеране в августе 1942 г. Мы узнали об этом в 1947 г., уже в Польше. Адам был 1923 года рождения, ему было 19 лет».

Выехать из Кустаная

25 апреля 1942 года в Кустанай поступает срочное распоряжение (№ 435/4е с пометкой «секретно») на имя председателя облисполкома Д. Керимбаева. «Имеют место многочисленные случаи появления в различных пунктах «представительств польской армии», польских «призывных комиссий» и т. д., не санкционированных нашими военными органами, - такое грозное предписание делал заместитель народного комиссара иностранных дел А. Я. Вышинский. - Допускать деятельность таких военных представительств можно лишь по прямому указанию руководящих советских военных органов, без чего эти «представительства» должны считаться незаконными и немедленно ликвидироваться». Адрес отправителя также был весьма внушительный: «СССР. Народный комиссиариат иностранных дел. Отдел 4-й европейский. Москва, Кузнецкий мост, 5/21».

Участь польских представительств была предрешена. Заместитель председателя Кустанайского облисполкома А. Г. Михеева 4 июня 1942 года посылает телеграмму в союзный орган («Народный комиссариат иностранных дел СССР. Отдел 4-й европейский. Москва, Кузнецкий мост, 5/21») следующего содержания: «Наркоминдел товарищу Вышинскому НР 25/420 по сообщению НКВД КазССР Романьский больше не считается представителем Польского посольства зпт как регистрационный офицер он должен выехать штаб польской армии станция Кауфманская Ташкентской железной дороги зпт на этом основании нами предложено Романьскому выехать из Кустаная».

В итоге среди польской военной элиты произошел трагический раскол. Две трети офицеров и солдат (армия генерала Андерса) были отправлены воевать в составе англо-американских войск на Ближний Восток, затем - в Италию, а каждый третий военнослужащий остался воевать против фашистской Германии в составе Красной армии (дивизия имени Тадеуша Костюшки, корпус генерала Берлинга) и мог принять участие в освобождении Польши и штурме Берлина в мае 1945 года.

