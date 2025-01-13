По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 января, на севере и западе области ожидаются небольшой снег и низовая метель, на западе, юге и в центральной части - туман. В среду, 15 января, на севере, западе и востоке снег с метелью, на юге, востоке и в центре - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду снег с метелью.

- В ночь на вторник по области термометры покажут 8-13, на востоке и юге 18 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -3...-8°С, на юге -11°С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -5...-10°С, на юге и востоке до -13°С, днём термометры покажут -2...-7°С, на юге -10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -8...-10°С, днём -5...-7°С. В среду: ночью -7...-9°С, днём -4...-6°С.

В ближайшие двое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с , с усилениями в среду до 15-20 м/с на западе, востоке и севере.