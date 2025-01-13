В японском городе Саппоро с 7 по 9 января прошел Кубок Азии по пара лыжным гонкам. В этих стартах приняли участие параатлеты пяти стран, в том числе и Казахстана.

Призеры Кубка Азии по пара лыжным гонкам Александр Норвайша, Роман Курбанов и Анна Грачова со своим наставником Ермеком Ормантаевым / Фото instagram.com/invasport_kst

Нашу страну на Кубке Азии при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области представляли воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» Анна Грачова, Роман Курбанов и Александр Норвайша, тренирующиеся под руководством Ермека Ормантаева.

Все три спортсмена являются инвалидами по зрению. Основной задачей участия костанайцев, помимо получения опыта выступления на международных стартах, было и прохождение международной спортивной классификации каждым из спортсменов. Это необходимо для того, чтобы выступать в дальнейшем на этапах Кубка мира и набирать в своих спортивных классах очки для рейтинга, являющегося главным критерием отбора для участия в XIV зимних Паралимпийских играх. Они пройдут в двух городах Италии, Милане и Кортина-д'Ампеццо, с 6 по 15 марта 2026 года.

Все три наших спортсмена в Японии не только определились со спортивными классами, но и завоевали призовые места в Кубке Азии по пара лыжным гонкам.

Анна Грачова, которая в своем классе должна выступать с гидом, в роли которого в Саппоро был ее наставник Ермек Ормантаев, стала победительницей в индивидуальной гонке на 5 км.

Роман Курбанов в индивидуальной гонке в своем классе на такой же дистанции завоевал серебряную медаль, а Александр Норвайша стал в этой же гонке бронзовым призером.

Перед выступлением на Кубке Азии костанайские пара лыжники проверили свои силы на прошедшем в последние дни декабря в Щучинске Кубке РК по пара лыжным гонкам, в котором параллельно принимали участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения из Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Наши спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата стали обладателями семи медалей. Дважды серебряным призером стал Юрий Березин, показавший вторые результаты на спринтерских дистанциях. Две бронзовые награды у Нурлана Алимова - в спринтерской гонке и гонке на 10 км свободным ходом.

Три медали - одну серебряную и две бронзовые - завоевала Диана Зелих из Денисовского района, став второй в гонке на 1,2 км и заняв третьи места в гонках на 5 км классическим ходом и на 1 км свободным ходом.

В соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения три победы в Кубке РК на счету Анны Грачовой, отличившейся в гонках свободным ходом на 1,2 км и на 1 км и в гонке классическим ходом на 5 км. Два вторых места на спринтерских дистанциях и бронза в гонке на 10 км свободным стилем на счету Романа Курбанова, а Александр Норвайша в этих же гонках завоевал две бронзы и одно серебро.

Роман Курбанов сразу после возвращения из Японии отправился в Италию на Универсиаду, в программе которой запланированы и лыжные гонки для спортсменов с нарушением зрения. А Юрий Березин и Нурлан Алимов примут участие в эти же дни в Кубке мира по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.