Если вы очень заморачивались с новогодним, а потом рождественским столом, побалуйте себя готовкой с минимальными трудозатратами. Результат вас порадует. Тем более что рецепт, рекомендуемый нашим автором Mariya, почти наверняка вам известен, просто вы подзабыли про яблоки в слоеном тесте.

Печь такие яблочные кольца лучше на противне, застеленном бумагой

Стоит брать обычное слоеное, а не слоено-дрожжевое. Тесто надо медленно разморозить, лучше не в теплой комнате, а на верхней полке холодильника, например. Идеально отправить его туда на ночь, а утром печь.

Яблоки очистить от кожуры или не очищать, если она не кажется вам жесткой. Ломтики красных яблок в этой выпечке выглядят нарядно.

Нарезать яблоки кольцами толщиной 7-8 мм, удалить серединки. Сложить в чашку, посыпать сахаром. Пока они пускают сок, раскатайте пласт теста, сохраняя форму прямоугольника, до толщины 5 мм. Нарежьте его на полоски шириной 1,5 см или чуть-чуть шире.

Яблоки надо слегка промокнуть от сока и обвалять в корице или припудрить ею. Теперь полосками теста надо обернуть яблочные кольца.

Совет: если получается плохо, сделайте ленточки из теста короткими и потом прямо на яблочном кольце скрепляйте их друг с другом, смазав взбитым яйцом. Процесс выпечки все сгладит.

Можно взять другие фрукты: грушу, например. Или кольца консервированного ананаса, их только надо хорошенько обсушить.

Верх колечек смазать яйцом. Печь минут 15-20. Первые 10, написала Mariya, при температуре 200 градусов с включенным в духовке вентилятором. Если его нет, ставьте даже на 220, минут на 7. Потом допекайте на 175. Что это дает? Яблоки пропекутся, и тесто останется хрустящим.

Фото Mariya