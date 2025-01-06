Исключение нормы об удержании индивидуального подоходного налога (ИПН) при выплате пенсионных накоплений обсуждалось в 2023 году депутатами парламента РК во время работы над проектом по улучшению налогового законодательства, передает inbusiness.kz.

Подчеркивалось, что пенсионные накопления, направляемые в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), на протяжении длительного времени используются фондом, в том числе для инвестиций в ценные бумаги, что способствует развитию экономики. Таким образом, эти средства уже выполняют свою роль в рамках инвестиционной политики как ЕНПФ, так и частных накоплений.

Эта позиция была согласована со всеми заинтересованными сторонами, включая ЕНПФ. 28 августа 2024 года проект Налогового кодекса был внесен на рассмотрение мажилиса парламента, где продолжится работа по его обсуждению.

"На сегодняшний день данные поправки рассматриваются в контексте проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с планируемым введением с 1 января 2025 года, а также в проекте нового Налогового кодекса с введением с 1 января 2026 года.

Важно отметить, что до вступления этих поправок в силу порядок удержания ИПН с пенсионных накоплений будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Принятие данных норм предполагает упрощение механизма налогообложения пенсионных выплат и сокращение отчетности", – сообщили изданию в министерстве национальной экономики.

Как утверждают в ведомстве, такое решение окажет положительное влияние на налоговую систему.

Но вместе с тем, по прогнозам министерства национальной экономики, освобождение пенсионных выплат от налогообложения может привести к потерям местных бюджетов в размере около 14,8 млрд тенге в год.