"Отдохнули от души! Саша, вам большое спасибо за организацию праздника. Катюша, ты супер! Вечеринка - супер!". Что это, про какую-такую вечеринку? Что вы пропустили? Сейчас расскажу. И немного даже покажу!

Селфи с праздника

Вы, наверное, помните, о том как жители района с народным названием "Шанхай" в Рудном себе солому покупали? Мы писали об этом тут. Так вот, они-таки не угомонились. В этот раз жителю переулка Северный Александру ГАВРИЛОВУ пришла мысль и он бросил клич: «Мои дорогие соседи... Все мы отмечаем Новый год каждый в своей семье и в своём доме, это святое и не обсуждается. Предлагаю после курантов всем выйти на площадку посалютовать обняться, поздравиться и т. д.».

Елку купили вскладчину...

Эта идея была принята и поддержана. «Давайте скинемся на ёлку, поставим её на поляне, каждый из дома принесет игрушек, какие у кого остались лишние?». Сказано – сделано. Скинулись, сгоняли за ёлкой, поставили. Украсили. Нашли удлинитель, прожекторы (надо сказать, что эта часть улицы не освещена), повесили. Осветили поляну. Притащили стол. Ждем!

... и установили на поляне

00:30, на поляне никого. Лишь Дед Мороз и Снегурочка. Впору кричать и звать гостей. Но спустя минут десять - мать честная! Народ как повалил! Танцуют, пляшут, веселятся. И каждый со своим угощением! И в костюмы наряжены! Группа-то у нас в WhatsApp почти 500 человек.

Подъезжали люди из самых разных частей города! "Где вы собираетесь? Я тоже хочу!" "Приезжайте, вот геолокация".

Что там только не было! Дед Мороз и Снегурочка пели песни, устраивали танцевальные битвы, даже открывали шашкой бутылку шампанского. Веселая музыка, веселый народ! Встречались, обнимались, знакомились, водили хороводы, пели караоке. До 5 утра веселились. Дед Мороз даже где-то голос потерял! Утром спрашивал, кто, может, нашел на поляне, просил вернуть.

Какой праздник без конкурсов?

Всё новое - это хорошо забытое старое. В детстве, помню, после полуночи вся семья одевалась и шли в сельский клуб, кататься на горке, гулять по улицам, поздравлять друг друга.

- Когда следующая дискотека, Александр? На Рождество? Масленницу? – не утихает восторженное обсуждение танцев на поляне.

Ну а что? Хорошая традиция! Не новая. Забытая, но не окончательно! Людям весело. И мне приятно!

Вместе изменим жизнь к лучшему!