В интервью газете «Ана тілі» президент Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о досрочных выборах и назвал работу экономического блока правительства «посредственной». Как бы вы оценили работу самого президента по итогам 2024 года? Положительно. Я считаю, что мой уровень жизни вырос, а президент все делает правильно.

Скорее положительно. Есть положительные изменения, но много нерешенных проблем.

Скорее отрицательно. Я не вижу серьезных изменений, но верю, что ситуация станет лучше.

Отрицательно. В стране высокая инфляция и отсутствие политических реформ.

