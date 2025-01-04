Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
4 января 2025, 17:30 | Происшествия
Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.
Скриншот Google Карты
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 4 января 2025 года в 12 часов 05 минут 55 секунд по времени города Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 420 километрах на северо-восток от города Алматы", - говорится в оперативном сообщении о землетрясении.
Данное землетрясение оказалось без ощутимости.
Сегодня два ощутимых землетрясения с разницей в час произошли и в Кыргызстане . Интенсивность в очагах составила 3-3,5 баллов.
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